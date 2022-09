“¿Quién es Andreina Bravo?”: reggatonero ecuatoriano de la vieja escuela negó conocer a la guayaquileña

El reggetonero de la vieja escuela, Don Manny, aseguró no conocer a la artista guayaquileña Andreina Bravo, quien actualmente incursiona en el género urbano y se ha convertido tendencia por su constante activación en redes sociales. En una entrevista le preguntaron al intérprete de “Al Natural” si la conocía a lo que é respondió: “¿Quién es Andreina Bravo?”.

“¿Cuál es Andreina bravo? Sorry. No, cuidado, no lo digo con ningún despectivo”, señaló el reconocido artista que fue uno de los que despuntó con otras figuras como Mr. Wilson, Kanon el Protagonista.

Junto a Don Manny se encontraba Nathalie Carvajal, quien lo regresó a ver y le empezó a explicar que fue una de las chicas que participó en el reality show de “El Poder del Amor”.

Sin embargo, el reggaetonero continuo aseverando que no la conocía y tampoco había escuchado respecto a la reciente trayectoria de la guayquileña que poco a poco se da a conocer por medio de sus redes sociales.

El contundente mensaje que envío Andreina Bravo a sus detractores en redes sociales

Andreina Bravo se volvió a tomar las redes sociales. La colombiana envío un contundente mensaje a todos sus detractores en las redes sociales. Al estilo de un mensaje de autoayuda, dijo lo siguiente:

“Enfóquense en lo positivo. No le den poder a personas que no van a sumar en tu vida. enfóquense en sus logros y metas. Todo pasa por algo. Para todos sale el sol. No hay que pisar a nadie para brillar”, señaló la vedette.

Así lo dio a conocer mediante unas historias publicadas desde su Instagram, red social en la que comparte sus nuevos proyectos y varias fotografías donde luce distintos outfits.