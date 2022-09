“No hay que pisar a nadie para brillar”: El contundente mensaje que envío Andreina Bravo a sus detractores en redes sociales

Andreina Bravo se volvió a tomar las redes sociales. La colombiana envío un contundente mensaje a todos sus detractores en las redes sociales. Al estilo de un mensaje de autoayuda, dijo lo siguiente:

“Enfóquense en lo positivo. No le den poder a personas que no van a sumar en tu vida. enfóquense en sus logros y metas. Todo pasa por algo. Para todos sale el sol. No hay que pisar a nadie para brillar”, señaló la vedette.

Así lo dio a conocer mediante unas historias publicadas desde su Instagram, red social en la que comparte sus nuevos proyectos y varias fotografías donde luce distintos outfits.

Erika Vélez y Andreina Bravo se dejaron ver juntas esta semana en sus redes sociales y mostraron un poco de lo que fue su tiempo juntas.

La publicación fue compartida por la hermosa manabita, donde aparece Andreina abrazando a la mascota de la presentadora de MasterChef Ecuador, en un carro. Erika Vélez señaló que como ella era celosa de su ‘hijo’, decidió también aparecer en la foto.

“Rescatando a mi bandolero mateo. Quedó flechado por la bella Andreina. Y como mamá celosa pues me les metí en la foto”, escribió.

Por su parte, Andreína Bravo no para de obtener éxitos nacionales e internacionales, sin duda, la artista está atravesando por una de sus mejores etapas, donde ya acumula varios reconocimientos. Y entre todos sus logros se suma uno más y es que Shakira la tomó en cuenta para repostear uno de sus videos. Se trataba de una coreografía de Te Felicito.