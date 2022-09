“No siento nada”: Allan Zenck da contundentes declaraciones sobre la audiencia contra Carolina Jaume

Allan Zenck se pronunció respecto a la audiencia en contra de Carolina Jaume, luego de que la actriz dijo varias declaraciones, incluso que teme por su vida y que su expareja tiene intenciones de quitarle a su hijo. Junto a su representante legal, ahora la otra parte expresó todo lo relacionado al caso.

“Lo que yo vi no es nada nuevo, es el actuar y el accionar diario de ella”, dijo Zenck en una entrevista para las cámaras de “De Boca en Boca”.

Así mismo agregó: “no estoy con mi hijo en estos momentos porque no me lo permiten”. (...) Respecto a las publicaciones en redes sociales dijo: “Han sido en dos ocaciones. Únicamente para desmentir todas las cosas que la otra parte expone y no son verdad”.

También le preguntaron sobre si aún los sentía algo por Carolina Jaume, respecto a lo sentimental. Lo único que supo responde Allan Zenck fue: “No siento nada”.

[ “Ojalá nadie se burle de sus hijos”: Carolina Jaume responde a parodia de actores ecuatorianos ]

Víctor Aráuz y David Reinoso no se dejan de Carolina Jaume

Una nueva polémica involucra a la presentadora y modelo guayaquileña Carolina Jaume. La exmiembro del Poder del Amor rechazó el video cómico que Víctor Aráuz y David Reinoso hicieron sobre ella para invitar a su show de Michi y Melo “La Despedida”.

Aunque en el señalado videoclip los actores ecuatorianos no hacen ninguna mención al hijo de Jaume, esta última indicó que su humor negro ha cruzado los límites. “Pero burlarse de una situación legal donde una madre lucha por la custodia de su hijo autista de 6 años y un caso de violencia domestica no solo puede resultar hiriente para los implicados, directamente mis hijos menores de edad”, escribió la exmiembro de En Contacto.

Ella indicó que no quieren que la vuelvan a saludar nunca más en sus vidas. “Ojalá que nunca pasen por mi dolor porque ni eso les deseo”, escribió en una de sus historias.

[ “Yo no quiero terminar como Sharon (’La Hechicera’)”: El momento que Carolina Jaume y Allan Zenck se encontraron después de la audiencia ]

Respuesta

Mientras que el cómico y máxima estrella de Vivos, David Reinoso, se limitó a replicar la historia y colocar “sorry”, su similar Víctor Aráuz fue más directo. Para él, Jaume se identifica con la lucha contra la violencia de género y no hace más que ridiculizarla.

“El humor negro ha sido parte de tu diario vivir (…) el video simplemente hace una referencia humorística al momento que te enfrentas a las cámaras y hablas con los medios”.

Respuesta de Víctor Aráuz

Agregó que es lastimoso que quiera volver a utilizar a tu hijo cuando ellos ni lo han nombrado. “Y si no nos quieres saludar está bien, uno es libre de saludar a quien quiera”.

“La Lucha contra la violencia de género es una lucha verdadera y con todo lo que haces ridiculizas y caricaturizas esa lucha. Un abrazo y espero que todo sea paz para tu vida y además para tu familia”, finalizó.

Actualmente Jaume y su expareja Allan Zenck están peleando por la custodia de su hijo. Mientras la guayaquileña teme por su vida, el empresario se limitó a tachar que “los niños no pueden ser usados como armas, para venganza, extorsión y chantaje”.