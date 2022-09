“Yo no quiero terminar como Sharon (’La Hechicera’)”: El momento que Carolina Jaume y Allan Zenck se encontraron después de la audiencia

Tremenda polémica se dio en los interiores del Complejo Judicial de la Florida Norte, en Guayaquil. Carolina Jaume y Allan Zenck se encontraron en los pasillos del edificio después del juicio. La guayaquileña, indignada, reveló mucha información, incluso asegurando que “teme por su vida”, frente al pedido legal de quedarse con la custodia de su hijo.

Mientras los medios de comunicación presentes pedían declaraciones a Zenck, fue interrumpido por Jaume. “La demanda por violencia se la puse yo el 29 de noviembre”, en eso fue interrumpido por la expresentadora de En Contacto: “Los hechos se dieron supuestamente el 22 de noviembre, él estuvo en mi casa el 26 de noviembre, ¿Haciendo qué señor Zenck? Tengo los videos de seguridad y las huellas de sus besos”.

Así mismo agregó: “tengo la cámara de seguridad de mi casa y está presentada como prueba, que tú después del supuesto donde te rayo el carro, donde el 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 en mi casa y pasas varias horas”.

[ “Me quieren quitar a mi hijo”: Carolina Jaume pide justicia tras audiencia contra Allan Zenck ]

Declaraciones de Allan Zenck

En eso, Allan trató de de continuar dando su declaraciones: “Lo único que les puedo decir es que los niños no pueden ser usados como armas, para venganza, extorsión y chantaje”.

[ Carolina Jaume rompe el silencio tras salir de Ecuavisa, ¿qué pasó? ]

Carolina Jaume se roba el protagonismo

Cuando terminó de intervenir Allan Zenck, apareció nuevamente Carolina Jaume gritando: “¡Ya son los primeros cincos días del mes, deposítame señor Zenck! No me depositas ni el 20, ni el 24 y deposítame la pensión completa que me obligaste a firmar”.

“No me puedo acercar, pero el se muere por besarme. Es un narcisista, prepotente, mentiroso y tacaño. (...) Fui víctima seis años de violencia doméstica, me quieren quitar a mi hijo, me golpeaban, me dejaban, violencia vicaria y económica. ¡Me maltrataba!”, aseguró la actriz.

Así mismo añadió: “si algo me pasa, es responsabilidad del señor Allan Zenck ya que tiene conexionas que no voy a decir por temor a mi integridad. Si algo me llega a pasa, y escuchen bien que no quiero terminar como Sharon, si a mí algo me pasa es responsabilidad de Allan Fernando Zenck Alfaro, así que mi hijo por favor no me lo quiten. El tendrá dinero, pero yo tengo a la prensa que me respalda.Él tiene el dinero, yo las pruebas”.

“No soy la primera mujer que él ha violentado. Si me revocan las medidas de protección, él es capaz de quitarme a mi hijo y cumplir con su amenaza de llevárselo lejos de mí y yo no quiero que crezca en una familia como la de él. (...) Está acabando con mi vida, sino me mata él, me va a matar todo lo que está haciendo. No es posible que yo presente videos donde me ahorca, videos donde mi hijo me defiende de golpizas”, finalizó las en las declaraciones.