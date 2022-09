“Me quieren quitar a mi hijo”: Carolina Jaume pide justicia tras audiencia contra Allan Zenck

Este viernes 2 de septiembre a las 14:00 se desarrolló la audiencia de solicitud de revocatoria de medidas de protección en una batalla legal. Tras salir de la diligencia hizo varias declaraciones a la prensa que la esperaba en los exteriores del complejo judicial de la Florida.

“Hagan justicia porque no es posible que yo presente videos donde me ahorca, videos donde mi hijo me defiende de la golpiza y nadie haga nada. — Carolina Jaume

También dijo que quieren quitarle a su hijo. “Se busca los derechos de mi propio hijo que no me lo quiten. Un hombre violento no es un buen padre”, dijo refiriéndose al pequeño Alonso, hijo de la expareja.

Al ser interrogada si era buena madre, respondió contundentemente a la Veneno Torres, “tú mejor que nadie sabes que soy buena madre.

La presentadora ecuatoriana afirmó que él tiene el dinero pero ella tiene las pruebas.

Horas antes, Jaume publicó estados en su Instagram con su hijo entrenando. “Mi compañero de entrenamiento”, escribió.