“Ojalá nadie se burle de sus hijos”: Carolina Jaume responde a parodia de actores ecuatorianos

Carolina Jaume utilizó sus redes para responder a la parodia que realizaron los actores de la obra teatral ‘Michi y Melo’. En el video promocional del show de teatro, los comediantes ecuatorianos imitan los gestos de la presentadora de En Contacto cuando hablaba con los medios luego de la audiencia por la custodia de su hijo.

“Una cosa es el humor negro, lo que en ocasiones he defendido, incluso he sido participe. Pero burlarse de una situación legal donde una madre lucha por la custodia de su hijo autista de 6 años y un caso de violencia domestica no solo puede resultar hiriente para los implicados, directamente mis hijos menores de edad”, escribió Jaume en una historia de su Instagram personal.