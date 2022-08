Carolina Jaume y el ‘challenge’ con el que se despidió de Ecuavisa

“Por motivos personales”, Carolina Jaume se desvinculó del programa ‘En Contacto’ de Ecuavisa. La presentadora y actriz decidió tomarse una pausa en su vida pública para dedicarse a solucionar asuntos personales. Pero antes de ello hizo un viral ‘challenge’ de TikTok y fue su último post desde el canal ‘del cerro’.

[ Carolina Jaume rompe el silencio tras salir de Ecuavisa, ¿qué pasó? ]

Se trata más y nada menos que del éxito de 1998, ‘Mentirosa’ del grupo Ráfaga. Juanto a Ariel Puchetta, vocalista de la agrupación tropical, y Ulises Piñeyro. Jaume hizo junto a ellos los virales pasos del fragmento de la canción. Luciendo un vestido fucsia y tacos del mismo color, resaltó para demostrar su pasos.

Esa canción es la que más ha hecho popular en TikTok, ya que a través de esta red social se multiplicaron los desafíos virales al compás de sus canciones. De hecho, se logró repercusión internacional de forma apabullante: lo bailan en el desierto y en las montañas con nieve, lo cantan militares estadounidenses y policías.

El furor por el tema y su coreografía en la red social china es porque realizan un breve baile tropical mientras realizan palmas. Ello contagió a personas tan diversas como monjitas de un convento y al excéntrico millonario italiano Gianluca Viacchi.

Luego de esa publicación, los post de jaume hicieron referencia a su nueva etapa. El comunicado oficial del canal y una en la que aparece junto a su paz: sus hijos Rafaella y Alonso.

Apoyo en Instagram

Tras el anuncio de su salida de Ecuavisa, Jaume ha recibido apoyo en sus redes. Le dejaron comentarios como: “Sigue adelante, Carolina”. “Guapísima”. “No te quites tu corona”. “Bello tu vestido”. Algunos internautas también pidieron que en lugar de hacer críticas destructivas, solo dejen amor a la ecuatoriana.

Polémica con periodista

Hace unos días protagonizó un encuentro con el periodista, Álex Matamoros, del programa digital de farándula “Viralizados”. Le preguntaron sobre un comentario de su expareja, Allan Zenck, que emitió y borró en Instagram.

[ La verdad de la salida de Ecuavisa de Carolina Jaume, sus compañeros de En Contacto reaccionan ]

La bordó y le consultó sobre un mensaje de Allan que publicó en las redes diciendo que ella no estaba comunicando la verdad, a lo que respondió: “no quiero hablar del tema. Estamos hablando muy bien ahorita”.

Después de estas declaraciones el periodista procedió de la siguiente manera: “prácticamente a usted la dejó como mentirosa”, afirmación que hizo molestar mucho a quien se retiró por el momento de En Contacto.

“A ver hijito, mentirosa es lo que menos soy. A él le contaron el programa, no lo vio y cuando yo le enseñé, porque a mi no me vas a hacer quedar mal tú. No sé quién eres tú”, replicó Jaume.

[ Sigue la controversia: Allan Zenck le dijo a Carolina Jaume que ya deje de hacerse la sufrida ]

Agregó: “No soy mentirosa, así que ahorra el comentario, ¿Eres comunicador social? Yo soy Licenciada en Comunicación Social, ¿tú lo eres?”.