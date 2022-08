Sigue la controversia: Allan Zenck le dijo a Carolina Jaume que ya deje de hacerse la sufrida

Allan Zenck y Carolina Jaume siguen dándole contenido a los medios de comunicación con su pelea para ver quién es el mejor padre para Alonso. Este 25 de agosto de 2022, el empresario volvió a utilizar sus historias de Instagram como desahogo, para publicar un mensaje contundente a su ex pareja.

“De mi hijo no te vas a agarrar y no voy a permitir que lo uses para el show y circo barato en que se ha convertido tu vida. Con la vida de un niño no se juega, peor si es tu misma sangre”, son algunas de las palabras de Allan Zenck.