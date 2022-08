“Siéntese Quien Pueda”: La otra ecuatoriana, aparte de Alejandra Jaramillo, que es parte del reality show

El nuevo relity show de UNIMÁS, “Siéntese quien pueda”, se ha convertido en tendencia durante la semana ya que una de las panelistas es la reconocida Alejandra Jaramillo. Sin embargo, no es la única ecuatoriana que es parte de este programa.

La otra compatriota no es del grupo de quiénes tratan de evitar ser eliminadas por el público. Sino que es quien conduce el repertorio de la mano de Julian Gil, productor de este segmento de entretenimiento.

Se trata de Catalina Mora. Una referente del periodismo que ejerce el oficio en el medio internacional Telemundo. Es conocida por ser presentadora de programas y experta en medios digitales.

En 2015 dio sus primeros pasos en “Suelta la Sopa”, como una nueva protagonista que también es parte del show. Según investigaciones desde que estuvo en el colegio encontró su pasión por la vocación.

“Catalina nació el 25 de abril en Ecuador, país donde a corta edad demostró gran interés y un talento como comunicadora, lanzando su primer periódico estudiantil con tan solo 9 años, proyecto con el que gana un galardón nacional por su desempeño y descubre su vocación como periodista”, reseña una pequeña biografía en el sitio web de la televisora.

La principal rival de Alejandra Jaramillo en Siéntese quien pueda

La primera semana del reality “Siéntese quien pueda” ha sido vibrante. El programa que se emite por la señal Unimás y por Ecuavisa está integrado por Alejandra Jaramillo, Liliana Rodríguez, Lucho Borrego, Karla Gómez, Vanessa Arias y Alex Rodríguez.

Junto a los seis panelistas, quienes luchan por no ser eliminados al mostrar su talento, destaca el conductor Julián Gil y Catalina Mora, esta última también ecuatoriana. En el caso de la Caramelo, pese a no ser una “bomba” como sus compañeros, su talento y apoyo en redes sociales la colocan como una de las favoritas y principal “presa” de sus “contrincantes”.

Una de sus principales rivales, quien sin temor a mostrado su oposición a la postura de Jaramillo, es la mexicana Vanessa Arias. La actriz y conductora de raíces aztecas se caracterizó por también ser modelo.

Arias es una de las participantes más polémicas dentro Siéntese quien pueda por su actitud explosiva y su oposición a que la tilden de opinóloga. En uno de los últimos programas rechazó que La Caramelo sea tan callada.

“Yo he visto que varios compañeros no aportan tanto. Me encanta las reglas del show, el que no sirva que se vaya. No sé, a mí se me hace que Alejandra es muy callada”, fueron sus declaraciones durante el programa del martes 23 de agosto.

Arias de 39 años es quien suena como la posible eliminada por la actitud mostrada en esta primera semana, de igual manera usuarios en twitter han reprochado su proceder.