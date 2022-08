Alejandra Jaramillo, feliz porque no votaron por ella para castigarla en ‘Siéntese quien pueda’

La ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, se mostró feliz en sus historias de Instagram luego de haber recibido el apoyo de la audiencia que no votó por ella para ser castigada en el reality ‘Siéntese quien pueda’. De esa manera, se queda una semana más en el programa para demostrar lo mejor que sí y que ningún reto le queda grande.

“Me quedo una semana más en el programa. Se que en un punto todos vamos a salir. Esta primera semana era muy importante para nosotros”. — Alejandra Jaramillo, en sus historias de Instagram.

Dio una pista de quien podría ser castigado

‘La Caramelo’ entonces dio una pista de quien podría ser castigado esta semana. Se irá durante una semana y para regresar tiene que llevar una exclusiva. Hasta el miércoles, ya se contabilizaban 20 mil votos, de los cuales, un panelista tenía 33.6% de votos y otro a 18%.

“Estoy pendiente de mis compañeras Vanessa Arias y Liliana. Vamos a saber cuál de las dos será la primera castigada” — Alejandra Jaramillo, en sus historias de Instagram.

Esperemos que en esta nueva oportunidad, Jaramillo saque lo mejor de sí y le ponga un poco más de picante a su participación en el reality que se transmite de lunes a viernes por Ecuavisa a las 14:00.

¡Vamos, Ale!

Si bien nadie le quita a Ale lo hermosa, educada, dulce, carismática y bien hablada, al haberse aventurado a ese nuevo reto tiene que defenderse de ‘los lobos’ porque se la ‘van a comer viva’. Sí, demuestra que hizo la tarea, Ale, pero aún le falta hacer comentarios no tan complacientes, ni obvios, y sin faltar el respeto. No queremos que Ale salga o sea castigada. Más bien que demuestre que está muy por encima de sus compañeros y que el talento ecuatoriano no tiene nada que envidiarle al de otros países.

Hermoso ‘outfit’

Ya pudimos ver el look que usará esta tarde en el programa. Un espectacular enterizo fucsia, con un lazo en la parte superior. Ese color sí le queda bien y resalta más en un espacio donde hay mucha competencia. Su cabello, lacio y acorde a las prendas.

Alejandra Jaramillo mostró su outfit para el programa de este viernes (Captura de pantalla de las historias de @ale_jaramillo)

Será en la transmisión de esta tarde que se sabrá quién saldrá durante una semana.

