Alejandra Jaramillo en ‘Siéntese quien pueda’ debería sacarse el chip de ‘En Contacto’

La ecuatoriana, Alejandra Jaramillo, es panelista en el reality ‘Siéntese quien pueda’ y pareciera que aún no termina de despegar o al menos no se saca el chip de ‘En contacto’. Después de las diversas opiniones que se generaron en los primeros programas, esperábamos que las tomara como críticas constructivas y mejorara en esta tercera emisión.

En el programa donde el voto popular puede castigarla, debe resaltar más entre los otros panelistas que evidentemente demuestran que son unos “capos” de la farándula. Ella misma lo ha dicho, que esa fuente no es su fuerte. Pero nunca debemos cerrarnos a nada y menos cuando estamos incursionando en terrenos nuevos.

Obviamente el apoyo tricolor e internacional está. Pero son millones de personas que la están observando y entre ellas podrían estar productores, creadores o entre otros del área de la TV en búsqueda de un Host y para la ecuatoriana es una oportunidad que no se puede desperdiciar.

Todavía no resalta

Si bien nadie le quita a Ale lo hermosa, educada, dulce, carismática y bien hablada, al haberse aventurado a ese nuevo reto tiene que defenderse de ‘los lobos’ porque se la ‘van a comer viva’. Sí, demuestra que hizo la tarea, Ale, pero aún le falta hacer comentarios no tan complacientes, ni obvios, y sin faltar el respeto. Además, ya desde el programa creen que es muy callada y eso la pone en un hilo de riesgo. No queremos con esto que salga o sea castigada. Más bien que demuestre que está muy por encima de sus compañeros y que el talento ecuatoriano no tiene nada que envidiarle al de otros países.

Las cosas no cambiaron

En este tercer programa, las cosas no cambiaron mucho a lo que hemos visto. Aunque sí habló más que ayer, sus comentarios se han caracterizado por ser demasiados positivos como su personalidad. Cuando se hablaba de los rumores generados de Juan Gabriel, a seis años de su fallecimiento, hubo panelistas hablaban con argumentos, sustento y dejando a entender que dominaban el tema porque estaban empapados. Más que dar una simple opinión obvia.

Luciendo un vestido color celeste con tela como de cuero y una cola alta, muy linda por cierto, Jaramillo opinó que no puede creer que justo que a seis años del fallecimiento de JuanGa se generen ese tipo de especulaciones. Ni más ni menos. Eso sí, delicada, amorosa y sin ataques. Pero esa no es la tónica del programa de farándula internacional y más siendo un reality.

Pregunta complaciente

A la invitada de la semana, Ninel Conde, los panelistas tenían que hacerle una dinámica con preguntas sobre su vida. Aquí primaba la creatividad y quién obtuviese más información o algún dato interesante. El que logró el objetivo fue el colombiano Luis Alfonso ‘Lucho’ Borrego porque hasta lágrimas le sacó al ‘Bombón Asesino’ al mencionarle a sus hijos.

Jaramillo, simplemente hizo una pregunta que evidentemente por seguridad Conde no le iba a responder. “Se que amas celebrar tu cumple y hace un año estabas en Las Vegas, pero, ¿Cómo quisieras celebrar el próximo 29 de septiembre?”, consultó ‘La Caramelo’.

Ninel dijo que sí tiene planeado irse de viaje a sus tres lugares favoritos pero que por seguridad, por los paparazzis, no le puede revelar.

Puede que haya sido un gran esfuerzo e intento, pero definitivamente le falta resaltar más, hablar con mayor base, argumentos y sin dejarse quitar la palabra.

Le falta más picante, más polémica y dominar un poco más la farándula que al menos en nuestra región los mexicanos se caracterizan por ser los duros de la ‘prensa rosa’ y Ale compite con panelistas de ese país que sí han demostrado que son unas ‘duras’.

¡Vamos Ale, que sí vas a lograr dar lo mejor de ti!

Cómo votar

Para apoyar a Ale no debes votar por ella. Para hacerlo por uno de los panelistas tienes que acceder aquí.

Recuerda que el panelista que no le haya gustado su opinión y tenga más votos recibirá un castigo: sacarlo del show. Los resultados se compartirán durante el show, que en Ecuador se transmite por Ecuavisa a las 14:00 de lunes a viernes.