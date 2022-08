La principal rival de Alejandra Jaramillo en Siéntese quien pueda; ya le lanzó una indirecta en el segundo programa

La primera semana del reality “Siéntese quien pueda” ha sido vibrante. El programa que se emite por la señal Unimás y por Ecuavisa está integrado por Alejandra Jaramillo, Liliana Rodríguez, Lucho Borrego, Karla Gómez, Vanessa Arias y Alex Rodríguez.

[ Alejandra Jaramillo: ¿Quiénes son los panelistas que le acompañan en el programa “Siéntese quien pueda”? ]

Junto a los seis panelistas, quienes luchan por no ser eliminados al mostrar su talento, destaca el conductor Julián Gil y Catalina Mora, esta última también ecuatoriana. En el caso de la Caramelo, pese a no ser una “bomba” como sus compañeros, su talento y apoyo en redes sociales la colocan como una de las favoritas y principal “presa” de sus “contrincantes”.

Una de sus principales rivales, quien sin temor a mostrado su oposición a la postura de Jaramillo, es la mexicana Vanessa Arias. La actriz y conductora de raíces aztecas se caracterizó por también ser modelo.

Arias es una de las participantes más polémicas dentro Siéntese quien pueda por su actitud explosiva y su oposición a que la tilden de opinóloga. En uno de los últimos programas rechazó que La Caramelo sea tan callada.

“Yo he visto que varios compañeros no aportan tanto. Me encanta las reglas del show, el que no sirva que se vaya. No sé, a mí se me hace que Alejandra es muy callada”, fueron sus declaraciones durante el programa del martes 23 de agosto.

Arias de 39 años es quien suena como la posible eliminada por la actitud mostrada en esta primera semana, de igual manera usuarios en twitter han reprochado su proceder.

Sin embargo, durante su carrera ha cosechado experiencia que le ha permitido ganarse un puesto dentro de la prensa rosa y televisión. En este último ámbito participó en Juro que te amo, Cañaveral de pasiones, Abismo de pasión, Marjorie de Sousa.