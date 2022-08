¡Mar Rendón ya está aquí! Con gritos, abrazos y el coro de su nuevo tema recibieron a la cantante ecuatoriana

La cantante ecuatoriana Mar Rendón ya llegó a Ecuador. Luego de haber estado entre los tres mejores de “La Academia” México 2022, la “reina sin corona” es recibida con ovación por toda su fanática que la estuvo apoyando a pesar de la distancia.

En las imágenes se puede ver como ingresa a las instalaciones del aeropuerto José Joaquin de Olmedo. Lleva entre sus manos la bandera Tricolor.

Ni bien apareció en las imagines que miles de fanático la enfocaban los gritos llenaron el lugar y como si se tratara de una leyenda la guayaquileña se pudo reunir con todos los que se dieron cita para recibirla.

LA HUMILDAD que robó el corazón de todo un país Mar RENDÓN

MAR DÉJAME IR

Incluso, cantó un pedazo de su nuevo tema con todos los que no paraban de hacer bulla por tener frente a sus ojos al talento ecuatoriano. Así mismo, posters, coronas, flores la estuvieron esperando desde tempranas horas.

Simplemente ha dejado el nombre del país en lo más alto, llevando la música como expresión de una Mar Rendón que demostró que si se buscan los sueños, pueden convertirse en objetivos cumplidos que se pueden lograr con disciplina y pasión.

Así fue el emotivo encuentro entre la estrella ecuatoriana y Paty Cantú

Mar Rendón por fin tuvo su encuentro con la estrella mexicana Paty Cantú. Mediante historias que publicó en su Instagram, la guayaquileña se mostró emocionada y contenta por pasar unos momentos junto a la referente del pop.

“Miren con quién estoy. Ya por fin nos conocimos expresó la ecuatoriana”, mientras abrazaba a Paty que se encontraba también feliz por el emotivo encuentro.

Así mismo, la intérprete de “Conocerte” dijo: “por favor vayan a escuchar: ‘Déjame ir’ en esta versión hermosa”, respecto al nuevo trabajo de Mar con el que se ha viralizado en las rede sociales.

En la descripción de las historia estaba escrito: “¡Te amo! Women in music rock”, mientras estaba la etiqueta de la cuenta de Paty y el link de la nueva melodía.

Por otro lado, Paty Cantú le dedico una publicación con unas palabras a Mar Rendón:

“Desde que me contaron de ti, me emocioné. Cuando supe que ‘Déjame ir’ sería el primer single en la historia de una mujer tan talentosa y a la que le espera tanto, no pude aguantarme las ganas de ir a conocerte, abrazarte y agradecerte. Cuándo compuse esa canción, simplemente buscaba abrirme el camino, soltarme de los prejuicios de los demás y aprender a creer en mí”, escribió en el post.