Mar Rendón: así fue el emotivo encuentro entre la estrella ecuatoriana y Paty Cantú

Mar Rendón por fin tuvo su encuentro con la estrella mexicana Paty Cantú. Mediante historias que publicó en su Instagram, la guayaquileña se mostró emocionada y contenta por pasar unos momentos junto a la referente del pop.

“Miren con quién estoy. Ya por fin nos conocimos expresó la ecuatoriana”, mientras abrazaba a Paty que se encontraba también feliz por el emotivo encuentro.

Así mismo, la intérprete de “Conocerte” dijo: “por favor vayan a escuchar: ‘Déjame ir’ en esta versión hermosa”, respecto al nuevo trabajo de Mar con el que se ha viralizado en las rede sociales.

"Mar Rendón junto a Paty Cantú"./ Captura de una historia de la cuenta de Instagram de Mar Rendón.

En la descripción de las historia estaba escrito: “¡Te amo! Women in music rock”, mientras estaba la etiqueta de la cuenta de Paty y el link de la nueva melodía.

Por otro lado, Paty Cantú le dedico una publicación con unas palabras a Mar Rendón:

“Desde que me contaron de ti, me emocioné. Cuando supe que ‘Déjame ir’ sería el primer single en la historia de una mujer tan talentosa y a la que le espera tanto, no pude aguantarme las ganas de ir a conocerte, abrazarte y agradecerte. Cuándo compuse esa canción, simplemente buscaba abrirme el camino, soltarme de los prejuicios de los demás y aprender a creer en mí”, escribió en el post.

Mar Rendón ya había recibido emotivo mensaje por parte de Paty Cantú

Paty Cantú dejó un emotivo mensaje para la “reina sin corona”, Mar Rendón. La mexicana la ovacionó por su increíble participación en lo que fue “La Academia” México 2022. “Eres increíble Mar Rendón. Felicidades y que bonito será escuchar ‘Déjame ir’ en tu voz. Mujeres en la música”, señaló en un historia de su Instagram.

Frente a esta dedicatoria la ecuatoriana de 19 años reaccionó con mucha emoción. Desde su cuenta se pudo ver como mientras brincada de la alegría decía: “La mismísima Paty Cantú en persona”, mientras daba gritos de emoción.

Frente a la primera dedicatoria que le hizo Paty, Mar posteó las palabras en sus historia y escribió con emojis sonrojados: “Te amo. Será una honor”.

La intérprete proveniente de Guadalajara vio la reacción de la guayaquileña y tardó en reaccionar a la felicidad de la misma, compartiendo aquel video donde desbordada emoción.

"Mar Rendón grabará con Paty Cantú"./ Instagram

“Yo emocionada de que grabes ‘Déjame ir’, ‘Boss girl’”, indicó Cantú. Ahora ambas colaborarán en este nuevo tema que seguramente causará furor en los fanáticos que ya conocen a la artista y será un gran paso de Mar para seguir sembrando su carrera en el mundo de la música.