La exclusiva que prepara Alejandra Jaramillo si llegase a salir castigada en “Siéntese quien pueda”

El periodista de Ecuavisa, Juan Carlos Aizprúa, estrenó su programa “Una noche con”, programa de entrevistas transmitido por el Instagram live de Ecuavisa donde Alejandra Jaramillo fue la primera invitada de la noche y reveló cómo le está yendo en su nuevo reto en “Siéntese quien pueda” y su vida en Estados Unidos.

Más de tres mil personas se conectaron al live que duró 60 minutos donde ‘La Caramelo’ respondió a todas las interrogantes de Aizprúa y de los usuarios conectados en el live.

Ale también contó su experiencia en “Siéntese quien pueda” y reveló que lo que más extraña de Ecuador es su comida. También, dijo que le encantaría entrevistar a su artista favorita en exclusiva si llegase a salir castigada del programa.

Siéntese quien pueda con Alejandra Jaramillo Unimás (Univisión)

¿Quién es la artista favorita de Alejandra Jaramillo?

Ale dijo sentirse muy feliz de ser parte del equipo de “Siéntese quien pueda” en UniMás, reality donde seis panelistas luchan por quedarse con una silla. En ese sentido indicó que en caso de que llegase a salir castigada por el público le gustaría regresar con una entrevista exclusiva a Thalia.

“Desde que tenía tres años siempre le decía (a su mamá) que quería irme a México para poder ser como Thalia. Quería actuar y ser artista como ella y para mi sería un sueño hecho realidad conocerla, sería mi exclusiva soñada para poder regresar al programa, conseguir una entrevista con Thalia que era mi artista favorita”, contó en el live.

En ese aspecto, Aizprúa pidió que vayan a la cuenta de Thalía y etiqueten a la esmeraldeña para que pueda conseguir la exclusiva, así como sucedió luego de su primera aparición de Alejandra en Telemundo que generó una avalancha en las redes sociales.

Por otro lado, Jaramillo dijo ser una mujer muy soñadora por lo que si se llegara a concluir el encuentro con Thalía, le haría preguntas sobre su matrimonio, su relación con su hermana Laura Zapata y la pregunta del millón sobre si es cierto si se extrajo dos costillas.

Thalía. Thalía. / Foto: Jamie McCarthy/Getty Images. (Jamie McCarthy/Getty Images)

¿Alejandra Jaramillo volverá a Ecuador?

‘La Caramelo’ contestó una pregunta de un seguidor sobre qué pasaría si se acaba el proyecto de “Siéntese quien pueda” y si volvería al país ante esa posibilidad, añadió que no dejará de tocar puertas para continuar con su carrera fuera del país.

“Yo creo que si se llega a acabar ‘Siéntese quien pueda’ para mi no sería como el fin del mundo. Yo volvería a tocar puertas de nuevo, tal vez con un poquito más de experiencia. Pero tampoco me atrevo a decir ‘no, no regresaría a Ecuador’”.