¡Alejandra Jaramillo en ‘Siéntese quien pueda’ huele a castigo!: Esto es lo que piensan de ella en el programa

Alejandra Jaramillo compite en el programa/reality ‘Siéntese quien pueda’ de UniMás. Aunque ha sido la segunda transmisión, esperamos que cada día destaque entre los otros panelistas para mantenerse y no sea ‘castigada’ por los votos de la audiencia. De eso se trata el formato ¿Cómo le fue hoy?

Consideran que Ale es “muy callada”

Parte de la previa del programa de hoy, cada uno de los panelistas dio su apreciación de lo que ha sido el reality. La misma Ale fue quien mencionó que hay que ser competitivos. Pero su compañera, Vanessa Arias (reportera mexicana) si ‘le dio con todo’

“El que no sirva que se vaya, pero fuera de esta silla no me voy a quedar”, decía Arias en la grabación. Y entonces entre sus predicciones lanzó una perla de Jaramillo.

“Alejandra se me hace que es muy callada” — Vanessa Arias

Después, ya plena transmisión, consideró que “varios compañeros como que no aportan tanto (...) El que se sienta aludido, que levante la mano”.

Imágenes inéditas

En ese contexto, el conductor, Julián Gil, mostró imágenes inéditas de cómo les había ido en la reunión de producción. Los panelistas estaban en su mesa de trabajo. Hubo comentarios fuertes por parte de Arias porque supuestamente le dijeron “opinologa”.

“Te vi muy calladita en esa reunión de producción, Alejandra”, fue lo que le comentó Gil a ‘La Caramelo’. Se quedó callada. Quiso decir algo pero Arias le atropelló las palabras. Pero después tuvo su oportunidad, sin meterse en polémica ajena, se defendió.

“Me pareció no oportuno hablar en ese momento y soy una buena oyente. Me gusta escuchar y observar a mis compañeros”. — Alejandra Jaramillo.

La polémica con Alfredito Olivas

Uno de los temas fuertes de este miércoles era de la polémica con el cantante mexicano, Alfredito Olivas, con su regreso a los escenarios en estado de embriaguez y los puñetes que compartió uno de sus escoltas con un fanático. Sobre ello, los panelistas se volcaron a dar sus opiniones. Algunas estuvieron divididas pero coincidieron en que lo ocurrido con el intérprete no estuvo bien.

Jaramillo señaló que si un artista no está preparado, no debe regresar al mundo artístico hasta solucionar los problemas que pueda estar atravesando. Lo dijo calmada, serena y con mesura. Algo que realmente no le funciona en una competencia de este calibre donde podría ser castigada por la audiencia. Debería sacar “las garras” y no dejarse “comer” por los demás panelistas.

Sobre Shakira

El otro tema era sobre el pasado oscuro de Shakira, que ahora está en el ojo del huracán por su situación con Piqué por la custodia de sus hijos. Entonces enseñaron un video de cuando la colombiana estuvo en una novela y la transformación física que atravesó.

Para ‘La Caramelo’, el mánager de la barranquillera la llevó a ese cambio pero rescató que Shak es una mujer familiar y madre abnegada. “Eso me gusta de ella”, dijo ale.

Otro desacierto

A los panelistas les colocaron un reto. Mostraron cinco fotos de bebés y les preguntaron quién de ellos es famosos. Cada uno debía elegir y quién era. Alejandra dijo que el número uno era Julián Gil. Una respuesta que parecía la dijo o en broma o por desconocimiento. Pero ese programa no están para juegos ya que todo cuenta para ser castigado. La respuesta correcta era el número dos, Gerardo Ortiz, cantante mexicano.

Nuevamente Ale no acertó ya que en el programa de ayer le hicieron una pregunta sobre cuál era el artista favorito de Ninel Conde -invitada de toda la semana- de su infancia. Cuando le tocó responder, le dio la bienvenida al programa y que lamentablemente no sabía.

¿Crees que Alejandra Jaramillo debería sacar su máximo potencial y soltarse un poco más?

Ya hay uno con 33.6% de votos

De los 20 mil votos que ya se han registrado desde que se estrenó ‘Siéntese quien pueda’. De ellos, ya hay un panelista con 33.6% de votos y otro acumula 18%. Quiere decir que son dos los que están en peligro de castigo, de irse a su casa una semana. Para regresar tiene que llevar una exclusiva.

