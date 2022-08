El ‘mega’ piropo que Julián Gil le lanzó a Alejandra Jaramillo en vivo de “Siéntese quien pueda”

Alejandra Jaramillo regresó a las pantallas y se estrenó en televisión internacional en la pantalla de UNIMÁS para el reality de panelistas “Siéntese quien pueda”. Dicho programa también está siendo transmitido por Ecuavisa donde el presentador, Julián Gil, no se contuvo y le lanzó un piropo a ‘La Caramelo’ en vivo. ¿Lo escuchaste?

La estrella invitada que estará toda la semana es nada más y nada menos que Ninel Conde el “Bombón Asesino” y en su primera visita hizo una dinámica a cada uno de los panelistas. En ese momento le preguntó a Ale sobre quién era el artista favorito de Ninel cuando era niña.

Alejandra se levantó de su silla y dijo: “Tengo que ser honesta, no sé quién era el artista favorito de Ninel”, y luego de esto Julian Gil la invitó a sentarse de nuevo pero antes de eso le soltó un ‘mega’ piropo a la ecuatoriana.

“Siéntate mi amor, aunque debería hacer el show completamente parada porque con ese cuerpazo”, dijo Julián Gil.

En el programa no se pudo ver la reacción de Alejandra Jaramillo ante semejante cumplido. Aquí puedes repetir la escena.

Por otro lado, ‘La Caramelo’ agradeció la aceptación del público ecuatoriano que miró el estreno del programa y dejó un agradecimiento en sus redes sociales por tanta acogida por parte de sus seguidores.

Consideran que Ale es “muy callada”

Parte de la previa del programa de hoy en su segundo día, cada uno de los panelistas dio su apreciación de lo que ha sido el reality. La misma Ale fue quien mencionó que hay que ser competitivos. Pero su compañera, Vanessa Arias (reportera mexicana) sí ‘le dio con todo’.

“El que no sirva que se vaya, pero fuera de esta silla no me voy a quedar”, decía Arias en la grabación. Y entonces entre sus predicciones lanzó una perla de Jaramillo.

“Te vi muy calladita en esa reunión de producción, Alejandra”, fue lo que le comentó Gil a ‘La Caramelo’. Se quedó callada. Quiso decir algo pero Arias le atropelló las palabras. Pero después tuvo su oportunidad, sin meterse en polémica ajena, se defendió.

“Me pareció no oportuno hablar en ese momento y soy una buena oyente. Me gusta escuchar y observar a mis compañeros”.

Recuerda que si quieres apoyar a Alejandra Jaramillo no debes votar por ella. VOTA POR OTROS AQUÍ