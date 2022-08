¡Tremendo sueldo! Actriz de cine para adultos reveló cuánto gana al mes por trabajar en esa industria

Se trata de la actriz del cine para adultos Gisselle Montes. La mexicana es una de las más conocidas en su país. Su carrera tomó más fuerza cuando ella se dio a conocer su relación poliamorosa que mantenía con otros colegas de la industria. Sin embargo, por trabajar en este negocio ella ganaba más de USD 10 000 mensuales.

Montes empezó a convertirse en tendencia cuando dio a conocer que había terminado con Alex Marin, Mía Marin y Yamileth Ramírez.

Aparte de mantener un vínculo, Alex Marin era quien se encargaba de administrar el dinero de sus parejas. Por otro lado, ella era la que generaba más ingresos por su protagonismo en el contenido explícito.

Gisselle obtenía con el cine para adultos alrededor de más de USD 1 300 000 al año. Ahora que ha decidido incursionar en la música, no le ha ido nada mal, porque mantiene una ganancia mensual de 12 000, según reseñaron medios locales.

Exestrella del cine para adultos reveló oscuros secretos de esta industria

La exestrella del cine para adultos Lana Rhoades develó oscuros secretos del cine para adultos. Aunque no considera a todas las escenas que filmó como malas experiencias, hubieron las suficientes para causarle problemas psicológicos.

“No digo que cada video que hice fuera horrible. Pero hay un puñado que fue suficiente para hacerme daño”, dijo en una entrevista para DailyStart.

El verdadero nombre de la actriz es Amara Maple. En varias ocasiones ha contado que trabajar en esta industria era una de las metas que tenía desde los 12 años.

Sin embargo, no espera encontrar estos aspectos negativos que la iban a marcar por el resto de vida. “Hubo de tres a cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí. Ya sea que me enviaran a un set con alguien que era demasiado mayor o que me presionaran para hacer algo que me daba miedo porque era demasiado extremo, eso definitivamente puede ser muy terrible”, expresó Lana.