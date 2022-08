“Fue realmente traumático para mí”: exestrella del cine para adultos devela oscuros secretos de esta industria

La exestrella del cine para adultos Lana Rhoades develó oscuros secretos del cine para adultos. Aunque no considera a todas las escenas que filmó como malas experiencias, hubieron las suficientes para causarle problemas psicológicos.

“No digo que cada video que hice fuera horrible. Pero hay un puñado que fue suficiente para hacerme daño”, dijo en una entrevista para DailyStart.

El verdadero nombre de la actriz es Amara Maple. En varias ocasiones ha contado que trabajar en esta industria era una de las metas que tenía desde los 12 años.

Sin embargo, no espera encontrar estos aspectos negativos que la iban a marcar por el resto de vida. “Hubo de tres a cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí. Ya sea que me enviaran a un set con alguien que era demasiado mayor o que me presionaran para hacer algo que me daba miedo porque era demasiado extremo, eso definitivamente puede ser muy terrible”, expresó Lana.

Varios compañeros que trabajan en los mismo tuvieron complicaciones

La estadounidense contó al rotativo que parte de estos oscuros secretos también son algunos efectos secundarios que pueden ocurrir durante la producción del contenido explícito.

“He tenido amigos que se han ahogado tanto que se desmayan durante una escena. Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”, contó Rhoades.

“Ataques de pánico”, durante las escenas

Otras mala experiencia que tuvo fue sentir este tipo de sensaciones al momento de grabar por los motivos antes explicados.

“Podrías entrar en la industria y decir nunca haría esto. Pero, los agentes te dicen cosas a lo largo del tiempo para que te prepares más. Dirán cosas como: ‘Todos hacen esto. Así es como la gente te va a querer’. No quieres decepcionar a nadie, así que terminas haciéndolo con el tiempo”, explicó en una entrevista para Playboy.