Así se despidió “La bombón” Mayra Montaño de TC Televisión ¿qué fue lo que dijo?

Mayra Montaño “La bombón” no descarta en regresar a la televisión luego de despedirse de su canal TC Televisión para ser candidata a concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano. La presentadora estuvo por última vez al frente del noticiero “Despiértc”, un día antes de cumplirse un año de su ingreso al canal.

“Las puertas están abiertas” dijo Montaño. “Yo creo que lo hice bien, lo hice con todas las ganas para estar a la altura de ese público exclusivo, especial que tenía TC”, agregó en una entrevista con “De Boca en Boca”.

También indicó que durante su año hizo su trabajo “con mucho amor y con ganas” aunque cuando ingresó al canal tuvo muchos nervios pues no era el público que estaba acostumbrada a ella, pero fue un reto que logró cumplirlo. “Me siento grata, sobre todo por la confianza que me inspiraron ustedes, la seguridad que me dieron los directivos. Fui tratada como una reina, aunque no me quejo de los otros canales”, dijo.

Mayra Montaño no descartó esa posibilidad de regresar a TC Televisión si se presenta la oportunidad. “Las puertas están abiertas y a mi si no me han botado yo regreso, y así me hayan botado yo regreso porque es el público el que me pide, y si el público me pide yo regreso. Lo que está cogido de la mano de Dios nunca se cae”, expresó.

Desde el martes 16 de agosto del 2022 ya no se escucha su popular “¡Ratatata!” en el canal. “Ha llegado el momento de partir de uno de los espacios más queridos y respetados para mí, la televisión”, dijo en su mensaje de despedida.