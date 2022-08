Sofía Caiche revela el momento de su vida donde le llegaban ‘packs’ a su chat en redes sociales

Sofía Caiche cuenta una de las anécdotas más bochornosas de su vida. La actriz en una entrevista con Ivonne Lago en el segmento “Cuéntamelo todo”, del canal digital “CaféClub TV”, narró como antes de estar comprometida con Tihomiv Tihomirov recibía mensajes en su Instagram de ‘packs’, donde hombres se la insinuaban con fotografías de sus partes íntimas.

“Los ‘sugar baby’s’ también me siguen en TikTok, me suelen escribir: ‘Sofía si necesitas colágeno me apunto’. Pero antes de dar a conocer a mi esposo, me llegaban fotos de ‘packs’ a Instagram de caballeros”, explicó.

También agregó: “Así me llegaban. Unas cosas de todos los colores y tamaños. Yo decía obviamente que pasó aquí. Los bloqueaba porque pueden ser hackers”.

"Sofía Caiche señaló que antes de hacer pública su relación con su actual esposo recibía mensajes de 'packs' a su Instagram"./ YouTube

Finalmente, Sofía señaló que con la relación que tiene actualmente ya no ha recibido esos mensajes. “Ya tengo el mío, que necesidad tengo de andar recibiendo el de otras personas”, indicó.

Sofía Caiche habló sobre su busto y lo incómodo que resulta su tamaño en ocasiones

Sofía Caiche habló sobre lo incómodo que resulta en ocasiones el tamaño de su busto. En una entrevista con la periodista Ivonne Lago, en el segmento “Cuéntamelo Todo” del canal digital Café Club Tv, la actriz decidió contar algunas anécdotas con toda la libertad del mundo y publicarlo en sus historias de Instagram.

“Yo era feliz sin ellas, pero nuevamente volvió mi busto grandote de grasa. Ya no hay de otra, no las puedo dejarlas en el cajón de la casa. Cualquier ropa que me ponga se me va a ver. Me pongo un escote normal y obvio se me va a ver”, expresó Sofía.

Luego de decir eso, la guayaquileña se movió como si estuviera bailando, haciendo que su busto se lleve el protagonismo mientras ella decía: “tiembla Ecuador tiembla, por eso tengo que taparme” y la entrevistadora suelte una carcajada.