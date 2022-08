Así comenzó su carrera Denisse Molina, una mujer que deja su huella en el periodismo ecuatoriano

Son 18 años de carrera que ha cosechado Denisse Molina en su trayectoria como periodista ecuatoriana. Su imagen se posicionó en Ecuavisa, donde demostró que más allá de un trabajo el periodismo es el oficio más bonito del mundo.

Ahora se va de su casa que la vio formarse y convertirse en una comunicadora que deja su huella en esta profesión informativa. Viajará a otro país donde ha encontrado una nueva oportunidad para abrirse por más caminos.

Sin embargo, hace dos años, Denisse pudo contar un poco sobre su búsqueda para convertirse en una reportera, tal y como lo cuenta Vistazo, quienes se refieren a ella como una periodista de combate frente a los hechos.

A sus 21 años empezó sus pasantías en un canal que ya no existe (SíTV), donde no la tomaban en serio “porque su aspecto era igual al de una niña de 14 años”.

Sin embargo, ella no se preocupó de las críticas, sino en buscar y lograr encontrar un espacio donde pueda forjar su carrera y empezar a demostrar de que están hechas sus capacidades profesionales.

Así la reconocida presentadora logró sembrar la primera semilla:

“Cuando los mandatarios bajaron por las escaleras me metí entre las piernas de la seguridad y con el vozarrón que tengo, grité: ¡Presidente Hugo Chávez! Se dio la vuelta y le dije: Presidente, un autógrafo por favor. Me hizo pasar en medio de la seguridad y le dije: Presidente, mi sueño es ser reportera, soy una simple pasante, pero si usted me da la entrevista estoy segura de que me van a contratar, de usted depende que haga realidad mi sueño. Me contestó: ¡Claro, tengo una hija de tu edad y me gustaría que también sus sueños se cumplan!”

— Testimonio de Denisse Molina para Vistazo.