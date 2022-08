Una seguidora de Denisse Molina quería su chompa de Ecuavisa, pero la periodista le regaló algo mejor

La presentadora de noticias de Ecuavisa, Denisse Molina, tuvo un gran gesto con una seguidora que en primera instancia le había solicitado que le regale su chompa del canal, pero la periodista decidió regalarle algo más personal. Se trata de Miriam, una señora que pronto tendrá que someterse a una operación contra el cáncer.

“El día lunes estaré sorteando mi chompa de Ecuavisa, pero Miriam me escribió a decir que la quería y me visitó en el canal. Pero yo le voy a regalar mi poncho que también me acompaña todos los días para el frío de Quito”, dijo.

En ese momento, se sacó su chompa y la colocó a la señora que fue acompañada de su hija y su perrita. “Miriam esta a pocos días de operarse de un cáncer, y quise darle ese abrazo con las mejores energías.. que todo saldrá bien! Que la fe debe ser inquebrantable.. y el gracias es para ustedes por esos abrazos que son un regalo, que llenan el corazón”, le dijo en el video.

¿Qué hará Denisse Molina en Tailandia?

Aunque su viaje está planeado para el 17 de agosto, la comunicadora está realizando los trámites y dejando todo listo para viajar a Asia, continente donde vivirá con su esposo, hijos y también su perrita Frida donde también vive su hermana y viajó el año pasado a pasar fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Cuando estuvo en ese país y tuvo que quedarse más tiempo porque se contagió de COVID-19, asistió dar la conferencia en la institución educativa de su hermana, días después y recibió la oferta laboral que se basa en empoderamiento a las mujeres.

Una organización no gubernamental (ONG) fue la que le ofreció la oferta a Denisse Molina, donde ella desarrollará conferencias para apoyar a las mujeres maltratadas de ese continente. La periodista se convertirá en vocera y será parte de la Fundación Good Shepherd Asia.

“Se abrieron unas puertas muy especiales para trabajar con mujeres maltratadas. Es un servicio, voy a formar conferencistas en India, Nepal, África y Tailandia, países con altos índices de maltrato a la mujer. Mi trabajo va a ser formarlas como conferencias para que lleven sus mensajes a estas comunidades a otras mujeres que están pasando por esto” explicó a En Contacto.

Denisse Molina espera volver a Ecuador para aplicar estos conocimiento con nuevos proyectos.