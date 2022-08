Carolina Jaume continúa no presta atención a los ‘haters’ y continúa tomándose las redes sociales; vestida de azul cautivó a sus seguidores

La presentadora de televisión, Carolina Jaume, vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez la guayaquileña causó furor vestida de azul en unas fotografías publicadas en su Instagram.

Tras la reciente pelea que tuvo con Sofía Caiche, la hermosa ecuatoriana decidió darle un cambio de página al conflicto y dejar los problemas de lado. Tres son las imágenes en donde decide lucir como toda una diva.

En la primera imagen, aparece ella con una captura de cuerpo entero, su mano esta reposando en medio de sus curvas, mientras la otra sostiene su cabello que se divide como dos cascadas sobre su espalda y recorriendo su cuello.

El vestido que tiene un estilo playero, parece que fuera un brazo de mar que ingresa sobre una isla, intentando invadir una isla de arena blanca, como lo es la piel de Carolina.

En la segunda tenemos un plano medio, donde la diva deja ver más detalles de su rostro. Mientras la melena de oro traslada la luz hacia su cara, los detalles de sus labios rosados entreabiertos que son el camino que traslada hacia una fulminante mirada con la que enamora a los internautas.

“Existe una promesa en cada problema, un arco iris después de cada tormenta, un poco de calor en cada invierno”. (John Powell) — Cita con la que describe Carolina Jaume a sus nuevas fotografías.

La última devela a una Jaume con rostro coqueto como si se recreara una escena de película, donde una ‘vedette’ que se encuentra distraída es interrumpida por alguien que con su intromisión logra observa sus hermosos gestos.

Critican a Carolina Jaume por exceso de Photoshop

Carolina Jaume enojó a las redes sociales al subir unas nuevas fotos donde sus seguidores dijeron que esta vez “sí se pasó con el photoshop”. Esto, porque en el mismo carrusel de imágenes muestra otra foto al natural que contrasta con las demás.

“Come on, Barbie, let’s go party”, dijo la actriz guayaquileña, quien en su sesión de fotos imitó a una muñeca Barbie y es por eso que las fotos se ven muy editadas y pasadas de maquillaje. Sin embargo, los seguidores indicaron que el photoshop no solo es en su rostro sino en todo su cuerpo.