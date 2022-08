Carolina Jaume se disculpa por decir “shawarmero” al esposo de Sofía Caiche: “Los humille´”

Este martes, Carolina Jaume, pidió disculpas públicamente por lo que dijo de Sofía Caiche y su esposo. Durante el programa ‘En Contacto’ se le fue la mano con las declaraciones sobre la boda de la locutora ecuatoriana y Tihomir Tihomirov.

“No es lo mismo levantarse con Batman que, con ese turco que vende shawarmas, osea. Una cosa es levantarte y ver al shawarmero y otra a Ben Affleck”. — Carolina Jaume

Estas declaraciones llegaron a Caiche por medio de videos y etiquetas en redes sociales, así que respondió y le pidió que no la “meta en su circo”. En la noche se supo que las dos se encontraron para limar asperezas.

Carolina Jaume dio más detalles de su encuentro y aseguró que su amistad, que en un momento se vio quebrada, volvió a florecer. Además, aceptó que no ha tenido buenas noticias en su vida personal y se desquitó con Sofía.

“Ayer no tuve un buen día recibí malas noticias en aspectos legales y personales que no tengo por qué compartir, y sí amanecí con el pie izquierdo, me quedé con muchas cosas guardadas, no es justificación”, empezó diciendo.

Carolina y Sofía.

Reconoció que no estuvo bien aprovechar el espacio en el matinal para descargar un asunto que pasó hace mucho. Ya que hace un año están distanciadas por un mal entendido que no hablaron en su momento.

Carolina decidió buscar a Sofía para aclarar las cosas con algo de incertidumbre sobre su reacción por todo lo que había pasado.

“A lo largo del día me sentí mal porque ella no se merece que alguien como yo opaque la felicidad y el momento tan bonito que fue su matrimonio el fin de semana”.

¿Cómo fue el encuentro entre Carolina Jaume y Sofía Caiche?

Jaume confesó que a lo largo del día se sintió mal por sus palabras. “Yo le escribí, “Sofía siento que necesito hablar contigo, ¿te puedo llamar?” Me dice: “no, yo voy a tu casa en este instante”. Cuando llegó se bajó del carro, me sonrió y me dijo eres una loca, me abrazó y nos pusimos a llorar juntas”.

Pasaron horas juntas conversando y recordando los buenos momentos. Lo más importante es que se aclaró lo que debía aclararse, ese roce de hace un año. “Evidentemente hubo terceras personas que maximizaron las cosas y yo debía haber hablado en su momento con ellos”, dijo Jaume sin revelar nombres.

Carolina y Sofía llevan años de amistad, más de 20 que “se quebró por un mal entendido” como lo reconoció.

Sofía Caiche y Carolina Jaume

Carolina Jaume habló con el esposo de Sofía Caiche

“Por otro lado, pude hablar con el esposo de Sofía al cual le mando un beso, al turco que se está yendo de viaje. Sus actividades no tienen nada que ver con las que yo quise transmitir”.

“Carolina todos te conocemos y sabemos que no estás pasando por un buen momento”, fue lo que le dijo a Jaume, según contó la exparticipante de El Poder del Amor.

Recalcó sus disculpas tanto en privado como en público, asegurando estar feliz de arreglar este mal entendido.

“La humillé y humillé a su esposo, de todo corazón le pedí disculpas en privado y lo estoy haciendo en público (...) Yo me equivoqué, dije cosas fuera de lugar”.

Sin dar mayores detalles, Jaume dejó saber que está atravesando por un momento difícil legal y personal.

Dora West recalcó que admira la postura que ha tomado y esa es la Carolina que conoce.