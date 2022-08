Sofía Caiche no se queda callada ante críticas de Carolina Jaume: “Por favor, no me metas en tu circo”

La polémica entre las actrices Carolina Jaume y Sofía Caiche en lugar de detenerse, se extiende. En el programa matutino ‘En Contacto’, Jaume realizó críticas sobre el actual matrimonio de Caiche con el húngaro Tihomir Tihomirov.

“Carolina, yo sé que este video te lo van hacer llegar. No me metas en tu show, no me metas en tu circo” fue lo que contestó la actriz ecuatoriana a través de sus historias de Instagram, como respuesta a los fuertes comentarios de la presentadora ecuatoriana, con quién ha tenido varios inconvenientes y roces en el pasado.

Las críticas son entorno al matrimonio

Al parecer, Carolina Jaume se sienten ofendida por lo enamorada y feliz que se muestra Caiche con su actual esposo, ya que cada vez que tiene la oportunidad menciona algo negativo de la pareja.

“No es lo mismo levantarse con Ben Affleck que, con ese turco que vende shawarmas, osea” es uno de los comentarios que hace la presentadora de televisión ecuatoriana. Haciendo alusión a la fotografía que mostró Caiche, al estilo JLo, cuando se casó.

Durante el programa, el resto de los presentadores hacen énfasis en que lo importante es el amor y, que la idea no es menospreciar a la pareja de nadie. Sin embargo, Jaume continúa con las críticas y contesta diciendo “yo no minimizo el matrimonio de nadie”, aunque lo hace en un tono irrespetuoso y elevado que hace sentir incómodos a sus compañeros.

“Lo estás minimizando, además, que es eso de decirle shawarmero al esposo de Sofía”, es lo que responde ‘Lazito’, otro de los presentadores del programa en tono de disgusto. Mientras, Dora West solo se atiene a decir “El amor, es el amor. Lo que importa es que se despierta con alguien”.

Ante la respuesta del resto de los presentadores, Carolina continúa aclarando en medio de risas burlonas que no minimiza, pero que la comparación entre el matrimonio de JLo y Ben Affleck con Sofía Caiche y el húngaro Tihomirov es inaudita.

Carolina no deja atrás el pasado

Según los medios de farándula ecuatorianos, la exparticipante de “El poder del amor 2″, está resentida por el comentario que hizo Sofía en octubre de 2021, cuando estaba de noviazgo con Rayo Arturo Vizcarra donde hace énfasis en que el artista ecuatoriano solo podía darle sexo.

No es seguro si esa es la realidad, pero lo cierto es que Jaume no puede escuchar el nombre de Sofía Caiche, porque se transforma. Mientras que la actriz ecuatoriana dejó abierta las puertas a la reconciliación y el poder aclarar los desacuerdos de ambas a “puertas cerradas”.

“Yo creo que eres una mujer adulta como para poder conversarlo, sabes dónde vivo, sabes mi teléfono para poder arreglarlo a puerta cerrada. Te pido por favor que no te crees una película y no me busques la lengua, que hace rato que aprendí a manejarla”, concluye Sofía en sus declaraciones por Instagram.