Carolina Jaume enojó a las redes sociales al subir unas nuevas fotos donde sus seguidores dijeron que esta vez “sí se pasó con el photoshop”. Esto, porque en el mismo carrusel de imágenes muestra otra foto al natural que contrasta con las demás.

“Come on, Barbie, let’s go party”, dijo la actriz guayaquileña, quien en su sesión de fotos imitó a una muñeca Barbie y es por eso que las fotos se ven muy editadas y pasadas de maquillaje. Sin embargo, los seguidores indicaron que el photoshop no solo es en su rostro sino en todo su cuerpo.

Estos fueron algunas de las críticas:

Critican fuertemente a Carolina Jaume por abusar del photoshop en sus últimas fotos (Captura de pantalla)

El pasado fin de semana, Jaume también compartió otras imágenes de lo que fueron sus vacaciones en la playa donde también, decenas de seguidores indicaron que abusó de los retoques. “Está bien poner un filtro, pero no quedar totalmente diferente a la persona que eres”, decían los comentarios.

“Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto…Y si fácil me caí, más fácil me levanto”, escribió. El mensaje al parecer está referido a las decepciones amorosas que últimamente ha sufrido la presentadora de En Contacto.