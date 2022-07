Carolina Jaume: “Seré padre y madre para mi hijo. No vuelvo a rogarte por su pensión”, le dijo a Allan Zenck

La paz entre Carolina Jaume y Allan Zenck parece haber llegado a su fin. Así lo indicó la presentadora de “En Contacto” en una reciente entrevista donde dijo que “volvió la violencia doméstica y las amenazas” por parte de su expareja.

“Cuando le quité la denuncia por violencia doméstica, el señor volvió a violentarme, a amenazarme, a decirme que me va a meter presa, pero yo ya he ganado tanta confianza en mi que ya no le tengo miedo, estoy segura que son solo palabras no hechos y yo no tengo que rendirle ninguna deuda a la justicia. Y tener una carga de un juicio de violencia doméstica ¡qué pereza!”, mencionó la actriz.

El acuerdo al que habían llegado Carolina y Allan fue ver lo mejor para cuidar de su hijo y ambos tener tiempo de calidad. Incluso, el empresario se dedicó a cuidar a Alonso cuando Jaume volvió a viajar a Turquía para continuar con las grabaciones de “El poder del Amor 2″.

Sin embargo, la presentadora y actriz le dijo a Reynaldo Vásquez del programa “Calientitos TV”, que Allan se fue de nuevo de viaje con su pareja, Gabriela Guerrero, y que no canceló las facturas que tiene pendiente para la manutención del hijo de ambos. Se conoció que el empresario y su novia se fueron a Tulum, donde gastaron $1.600 por día.

“Cuando uno quiere lo mejor para sus hijos, uno qué hace, uno llega a cuerdos razonables y civilizados que fue por mi parte lo que se pidió y en teoría se iba a tener”, empezó contando Carolina. “Seré padre y madre para mi hijo. No vuelvo a rogarte por su pensión”, le mandó un mensaje a Zenck. ”Disfruta de tu dinero y con tu veinteañera, y sigue gastando en viajes a paraísos internacionales y exquisitos cada fin de semana. A mi hijo no le pagas ni la escuela”, reveló.

La demanda de alimentos ya supera los 7 mil dólares impagos y ante eso Jaume dijo que decidió no rogarle más. ”Gracias a Dios tengo un trabajo honesto, manos y piernas, y seguiré siendo madre y padre para mi bebé. Algún día él crecerá y se dará cuenta de todo”, comenta la presentadora de En Contacto.

“¿Qué pasa?, le dan al niño, se toma las fotos para las redes sociales, hace sus cinco videos y desaparece, bloquea y no manda nada, no firma nada, no devuelve nada. Entonces cómo se pude estar en paz con una persona que le falla a su palabra y le falla incluso a mis propios abogados, se falla así mismo”, reveló.

“Me fui a Turquía a hacer el ridículo pero me pagaron”

Jaume recibió duras críticas por haber participado en “El poder del Amor2″ pero ella indicó que trabajo es trabajo y que no es mala madre porque verá siempre por sus hijos. “Pues me fui a Turquía a hacer el ridículo pero me pagaron”, dijo “porque ese es el sustento de mis hijos”.

Dijo que sí la invitaron a participar en la tercera temporada pero confirmó que no asistirá.

“Muchos piensan que fue un desacierto profesional haber ido a “El poder del amor”, quizás, puede ser, pero yo lo disfruté. Para mi esa experiencia que me llevé, esa paz, fue increíble, fue la mejor terapia que pude haber tenido”, contó.