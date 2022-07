“Me grababan a cada rato” Leonardo Sefla contó cómo se sintió mientras se hacía viral en el paro nacional

Leonardo Sefla, el joven indígena que se viralizó en redes sociales tras el paro nacional, publicó su primer video en YouTube donde agradeció por el apoyo que ha recibido. “Ha sido algo nuevo y duro para mí”, dijo al contar su experiencia cuando sentía que lo grababan diariamente.

Durante el paro no se había pronunciado, luego publicó un par de historias denunciando perfiles falsos que usaron su imagen y agradeciendo, nuevamente por el apoyo. Hasta que finalmente ha decidido crear contenido para sus redes con el objetivo que aporten a la sociedad.

“He decidido tomar camino en las redes sociales, plasmar nuevos proyectos que a futuro beneficien a la sociedad, que conozcan la cultura y la diversidad”. — Leonardo Sefla

Sefla es un joven de 20 años, oriundo de comunicad Puruhá de la parroquia Columbe, en el cantón Colta.

Leonardo Sefla en el paro

Reiteró su agradecimiento a las personas que apoyaron en el paro con comida o víveres a quienes llegaron a Quito desde diferentes comunidades del país.

Durante los 13 días que Sefla estuvo en la capital, su imagen se tomaba TikTok con videos que internautas publicaban buscándolo.

“Es una cosa que surgió, para mí es algo nuevo. Esta situación que esté en la calle y no pueda estar tranquilo porque las personas me grababan a cada rato ha sido un poco fastidioso para mí también”. Ya que su objetivo como el de muchos jóvenes indígenas era de lucha.

Leonardo Sefla

“En el paro nacional, no fui solo yo, fueron muchos jóvenes, taitas, mamas que fueron con el objetivo de lucha, darnos a escuchar como personas que sabemos que es la vida dura, el trabajar en el campo día a día para comer”, mencionó Sefla.

Comentó que no se pronunció en sus redes porque no tenían conexión estable o donde cargar los dispositivos.

Páginas falsas con la imagen de Leonardo Sefla

El joven aprovechó para denunciar a página que se tomaron su nombre e imagen para sacar algún tipo de beneficio.

“En vista que no me pronuncié en mis redes, hubo muchas personas que crearon cuentas usando mi información. Al inicio lo tomé como algo tranquilo, no le di mayor importancia. Posterior, me enteré que estaban pidiendo donaciones y dinero a las personas que querían ayudar en el paro”, lo cual le molestó.

Por otro lado, también expresó su disgustó porque sin su autorización, personas se metieron con su familia. “Se tomaron el atrevimiento de irse donde mi padre y como es una persona muy generosa les abrió las puertas. Ellos se atrevieron a sacar toda la información sin antes consultarme”.

El influencer ahora cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y no ha dado entrevistas tras su viralización porque le ha sido algo muy nuevo para él. Pero ha decidido mover sus redes sociales con contenido de valor.

Agradeció a los que lo apoyan y le envían mensajes positivos porque lo han motivado. “Me han impulsado y para que tome camino en las redes sociales, proyectarme y plasmar proyectos que beneficien a la sociedad”.

Busca que sus videos sirvan para la educación de los niños y valoren el sacrifico de los padres para tener un plato en la mesa.¡