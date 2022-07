“Hay personas que están utilizando mi nombre para pedir cosas”: Leonardo Sefla, el viral indígena que enamoró a las ecuatorianas, se pronunció tras el fin del paro nacional

A través de su cuenta de Instagram, el indígena Leonardo Sefla se pronunció sobre las cuentas falsas que han estado utilizando su nombre para sacar beneficios. Sefla aclaró cuáles son sus redes oficiales y pidió a sus fans que le ayuden a bloquear estas cuentas fake.

“En vista de que estos días yo no me he manifestado en mis redes sociales, hay personas que han estado utilizando mi nombre creando cuentas falsas y haciéndose pasar por mí. Mis cuentas oficiales son en Instagram y TikTok como @runa_calisthenics, en Facebook mi única cuenta oficial es Leonardo Sefla, no existe fan page”.