“Era como si nos hubiese estado esperando”, compañeros de ‘De Boca en Boca’ estuvieron en los últimos momentos con Miguel Cedeño

La farándula ecuatoriana está de luto, el querido Miguel Cedeño falleció tras siete meses en su lucha contra el cáncer. El programa ‘De Boca en Boca’ donde trabajó desde junio del 2015 le dio un último adiós con un emotivo homenaje.

Los cuatro presentadores Lissette Cedeño, Emilio Pinargote, Silvana Torres y Cynthia Naveda con sus voces quebradas al recordar a su amigo llevaron el programa, un homenaje para Miguel en un lugar donde fue muy feliz, el estudio de ‘De Boca en Boca’.

Cynthia Naveda en una de sus intervenciones lloró y dijo que estuvieron en sus último momentos y fue como que ‘La Cerecita’ los hubiese esperado a todos.

“Lo que vivimos desde la tarde y la madrugada de hoy ha sido sumamente triste(...) Al pie de su cama aferrándonos a que ocurriera un milagro (...) Es como si nos hubiese estado esperando, fuimos llegando uno por uno y nos esperó para que estemos todos completos, su familia, sus amigos. Es doloroso, pero tenemos que resignarnos sabiendo que ya no está aguantando más dolor”. — Cynthia Naveda

El estudio estaba lleno de flores blancas y con fotos de Miguel con esa sonrisa que lo caracterizaba. Los presentadores con atuendos blancos y negros dieron la bienvenida a los televidentes.

De Boca en Boca rinde un homenaje a Miguel Cedeño

“Considero que ‘De Boca en Boca’ no volverá a ser lo mismo sin ti porque este era tu programa Miguel, al que le entregaste tu corazón. No te importaba nada a la hora de hacer un reportaje, mañana tarde o noche. Siempre pensando en el contenido, en hacer un trabajo extraordinario (...) Hoy me pregunto ¿por qué?, ¿por qué te fuiste?, tenías tanto por darnos. Yo sé que hay que respetar los designios de Dios. Se nos fue el amigo, el hermano, el compañero, ese hombre que siempre estuvo con nosotros”, dijo su amiga ‘La Veneno Torres’.

En este espacio estuvieron personas de la pantalla, pero sobretodo amigos de Miguel como Mariela Viteri, Jasú Montero, Dayanara Peralta y su esposo Jhonatan Estrada quienes recordaron anécdotas con Miguel recordándolo con mucho cariño y lamentando su pérdida.

Sus allegados le dan el último adiós en la sala de velaciones de la Junta de Beneficencia en el centro de Guayaquil, según lo dio a conocer el periodista Dieter Hoffmann de Fuull Farándula.

