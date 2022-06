Por qué le decían ‘La cerecita del pastel’ a Miguel Cedeño

Miguel Cedeño falleció la mañana de este martes 28 de junio. El comunicador era conocido por su gran trayectoria por el mundo de la farándula ecuatoriana. Sin embargo, ‘La cerecita del pastel’, el apodo por el que lo conocen, despertó dudas del porqué se lo conoce de esa manera. El presentador explicó en una entrevista en el canal de YouTube de MarielaTV, hace siete años, sobre cómo se hizo famoso con ese nombre.

En la tertulia, Miguel reveló de dónde surgió su pseudónimo con el que se ha hecho famoso durante su carrera y paso por el mundo del entretenimiento. El esmeraldeño contó la siguiente anécdota:

Todo fue porque no tenía notas un día. Estaba en cero. Nadie se peleaba con nadie. No había escándalos. Yo decía: ‘dios, ¿qué hago?’. Llegaban mis excompañeros y les hablaba: ‘ya tengo lo pepa’. Todo esto era al aire. Y solo tenía una nota huesa. En todo caso yo me refería a que no tengo una nota pepa, sino, que yo tengo la cerecita del pastel”.

— Miguel Cedeño