Los mensajes de adiós a la ‘Cerecita’ de sus compañeros del programa De Boca en Boca

Este martes se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Miguel Cedeño, más conocido en el mundo de la farándula ecuatoriana como la ‘Cerecita del pastel’. El presentador luchaba contra cáncer linfático a sus 35 años.

[ Estos fueron los últimos mensajes que publicó Miguel Cedeño en sus redes sociales ]

Amigos, compañeros, famosos y famosas ecuatorianas han lamentado su pérdida con mensajes en sus redes sociales recordándolo con fotos o videos de sus mejores momentos. No pueden creer que su sonrisa se haya apagado. Sin duda, un golpe duro para la farándula ecuatoriana, sobretodo para sus compañeros del programa ‘De Boca en Boca’ quienes en sus mensajes han publicado que estuvieron con él en sus últimos momentos.

Silvana la Veneno Torres, Lissette Cedeño y Emilio Pinargote publicaron mensajes en su redes sociales dándole el último adiós. Solo hace tres semanas, el programa le daba la bienvenida a Miguel Cedeño y le rindieron un emotivo homenaje.

Liss Cedeño

La presentadora del programa había publicado horas antes de la noticia de su muerte una foto con Miguel y el mensaje, “Te quiero, tú puedes”.

Mensaje a Miguel Cedeño

Silvana Torres

En su mensaje informó que estuvo con él hasta el final y publicó la hora 12:28. Con una serie de imágenes se despidió de su gran amigo.

“Hasta el final contigo amigo 12:28. Luchaste hasta el final mi gordo, mi amigo, el más engreído de todos, guerreo, soñador. Y ahora a quién molesto con tanta intensidad y ahora a quién le digo vamos a comer algo rico. Y ahora quién me levantará a las 6 am, con quién me quejaré si ya no estás 💔 siempre vivirás en mí, gracias Miguel por tanto. Vuela alto cereza”, escribió su compañero, mejor conocida como Veneno Torres.

Emilio Pinargote

Reveló que su mensaje lo escribe a las 5:40 am y no es nada fácil, se despide de Miguel y pide que os cuide desde arriba.

“Quien diría mi gordo que hoy estuvimos tus amigos contigo hasta esta hora, te me adelantaste en el viaje que algún día emprenderemos todos. La luchaste con el corazón, te acercaste a Dios a través de nuestra Virgen del cielo que te permitió ver su dulzura, tenías y reflejabas paz en tu rostro, fuiste luz para muchas personas en tu proceso. Dios realmente cumplió su propósito contigo y hoy disfrutas desde el cielo, porque fuiste llamado por él. Escribir esto a las 5:40 am no es nada fácil, pero me quedo con las bromas, con las anécdotas, con las llamadas, con las jodas en el estudio, con tu risa contagiosa. Vuela alto amigo mío y ciudadanos desde arriba a los que quedamos aquí en este mundo”.

[ ¿Cuál era la enfermedad que padecía Miguel Cedeño? ]