Ministro de Deporte reacciona sobre caso de Juan José Caicedo

Los atletas ecuatorianos que nos representan en Tokio 2020 han comenzado a revelar el mediocre apoyo que han tenido por parte de las autoridades nacionales. Richard Carapaz señaló que un equipo internacional tuvo que brindarles ayuda, al igual que a su amigo y compañero a Jhonatan Narváez, y similares han seguido sus pasos de romper el silencio.

Juan José Caicedo, representante en lanzamiento de disco, confesó que viajó lesionado, ningún dirigente estuvo para apoyarlo, compitió con la mitad del uniforme y, además, no contó con su entrenador.

El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, señaló en una entrevista que la lista que hizo llegar el Comité Olímpico (COE) si contaba con un entrenador asignado a cada deportista.

Añadió que el COE es el organismo que debe responder a estas acusaciones y de encontrarse irregularidades se tomarán las debidas sanciones.

“Si consta en la lista que están entrenadores para absolutamente todas las disciplinas. Por eso a mí me llama la atención cuando los deportistas dicen que hemos viajado sin nuestro entrenador”, comentó.

“A ver, a ver un ratito. En la lista dice que hay un entrenador. Ya hemos pedido, verbalmente, explicaciones al Comité Olímpico y por supuesto lo haremos de forma escrita”.

“Si existen irregularidades, existirán las sanciones del caso. Debe ser el Comité Olímpico quien debe dar las explicaciones”, finalizó.

Palabras de Caicedo

Caicedo además de dedicar palabras emotivas, también arremetió contra el Ministerio de Deporte y demás autoridades. “Es lamentable que un deportista de alto rendimiento no tenga un médico, no tenga un fisioterapista, que tenga que venir a una competencia con cinco rupturas de gemelos en mí caso, sin poderse curar porque dicen que el proyecto de alto rendimiento no tiene dinero”.

“Es lamentable que no hubo ni un solo dirigente o un solo fisio que nos ayude antes de ingresar a competir. Estuvimos prácticamente solos. También es lamentable que para la competencia más importante del mundo tenga que quedarme sin entrenador 15 días antes de la competición porque simplemente no les da la gana de no pagarle el pasaje o darle el uniforme”.

