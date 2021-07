Alfredo Campo: “Desde niño quise estar en unos Juegos Olímpicos”

El cuencano de 28 años, Alfredo Campo, llegó quinto en la final del BMX Racing y obtuvo diploma olímpico en Tokio 2020. Es el segundo para los ecuatorianos.

Tras correr la final olímpico, Campo (número 593) ofreció unas palabras y expresó estar feliz por este nuevo éxito.

Destacó por otro lado que el BMX es una disciplina “de mucho contacto” y rivalidad.

“Ha sido una competencia durísima (…) Ayer (jueves 29 en Tokyo) el heat en el que me tocó participar parecía una final (…) Tuve una caída en el primer heat y me toco luchar cada vuelta como si fuera la última (…) La verdad es que sentí el apoyo de 17 millones de ecuatorianos y no me dejé vencer…”.