La dura caída de un similar de Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos

Mathieu Van Der Poel, similar de Richard Carapaz en el ciclismo mundial, sufrió una aparatosa y dura caída en la competencia de montaña en Tokio. El neerlandés abandonó la competencia tras el accidente que se debió a la carencia de una rampa que según el atleta debía estar ahí.

Poel, tras abandonar el Tour de Francia, figuraba como uno de los favoritos para colgarse el oro pero su accidente lo dejó sin oportunidades a los 10 minutos de haber empezado la carrera.

🔴TERRIBLE ACCIDENTE

💬el neerlandés 🇳🇱 Mathieu van der Poel se cayó durante la prueba de #MountainBike de forma espectacular y debió abandonar la prueba pic.twitter.com/o9nQMqRIPW — Historias Olímpicas (@HOlimpicas) July 26, 2021

El ciclista se impactó contra el suelo traer caer de una altura de aproximadamente dos metros. El atleta tomo mal una salida de uno de los obstáculos, uno de sus compañeros agregó que Mathieu pensaba que el tablero seguía allí.

Van der Poel ha asegurado que esa parte del trazado no estaba así en el reconocimiento y por eso cayó al suelo. El ciclista pensó que no habían retirado el tablón del suelo y no saltó del obstáculo para caer recto.

A pesar de reincorporarse a la competencia, el neerlandés no pudo seguir debido a los duros golpes que sufrió.

Pidcock, el gran ganador

El compañero de Richie en Ineos Grenadiers se llevó la medalla de oro en esta prueba de montaña. El británico superó al suizo Mathias Flueckinger y al español David Valero..

Pidcock logra la segunda medalla para Ineos en lo que va de los Juegos Olímpicos tras lo conseguido por la Locomotora el pasado sábado 24 de julio. De esta manera, el team europeo se cimenta como el mejor del mundo y acumula hitos en este 2021.

Respecto al atleta de 21 años, con esta presea suma un logro más a su palmarés: segundo puesto en la clásica Amstel Gold Race, una medalla de bronce en el Mundial Sub 23 de 2019 y el título mundial júnior contrarreloj en 2017.

