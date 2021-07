Las controversiales declaraciones de Naim Darrechi, el tiktoker con más seguidores en España

Tik Tok se ha convertido en una de las principales redes sociales, su contenido puede ir desde lo informativo hasta temáticas virales que caen en la parodia o sátira. Sin embargo, no todos los “influencers” tiene un criterio formado de lo hacen o dicen dentro y fuera de la plataforma.

Naim Sarrechi es uno de los tiktokers que ha ganado fama mundial, pese a su corta edad, pero sus recientes declaraciones le han puesto bajo la lupa de la justicia. En una reciente entrevista con el youtuber Mostopapi, el español de origen argentino, afirmó que no utilizaba preservativo.

Aunque esta confesión no parece tan grave, sus siguientes palabras fueron las que lo condenaron a haters. “No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé, ‘tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años’, entonces decidí empezar a acabar dentro”, explicaba en la entrevista.

Posteriormente, Darrechi desató la polémica la señalar la mentira que le mencionaba a todas sus parejas sexuales. “Les digo que estén tranquilas, que soy estéril porque me he operado para no poder tener hijos”.

Tanto él como Mostopai, el dueño del canal de Twitch y el moderador de la entrevista, se rieron e hicieron bromas sobre estas prácticas, que son abuso sexual y, por lo tanto, un delito.

Repercusiones

Las declaraciones del joven de 19 años llegaron al Ministerio de Igualdad de España. La ministra Irene Montero aseguró haber puesto en conocimiento a la Fiscalía estas declaraciones para que un juez valore si es delito.

Por su parte, Darrechi ha comentado, tras la decisión de la ministra de la Igualdad, que de todo lo malo se saca algo bueno siempre. Más allá de disculparse por su actuar, él recomendó a las autoridades ha crear un comité para influencers y así regular lo que se dice o publica en redes sociales.

