“A los 30 no está bien comerse los mocos ni ser tiktoker: las palabras de Érika Vélez por las que todos se burlaron luego de verla hacer su primer Tik Tok

Érika Vélez parece haber superado la fuerte crisis de depresión atravesó hace poco tiempo. Como reveló ella misma, a través de sus redes sociales, cuando empezó a presentar episodios fuera de lo normal, en las noches. Razón por la cual tuvo que contactar a su doctora para que la tratara con medicamentos para calmarla.

Érika Vélez, presentadora del famoso reality de cocina MasterCheff Ecuador, ha estado muy activa en su cuenta en Instagram @erikavelez lo que parece ser un signo de recuperación. Este fin de semana se atrevió a subir por primera vez un video de Tik Tok. Contrario a lo que había expresado hace algún tiempo, ya tiene cuenta en esa red social.

Erika Vélez

Érika realizó la coreografía del tema ‘Sal y perrea’

Razón por la cual está siendo duramente criticada por los usuarios. Puesto que la animadora no solo no tenía bailes en esa plataforma, sino porque había emitido unos comentarios en desacuerdo a las personas que usan la red pasados los 30 años. Al ver el sensual video de la nacida en Manabí las personas comenzaron a burlarse por lo que en algún momento dijo la conductora.

“A los 30 años no está bien comerse los mocos ni ser tiktoker”, fueron las palabras hace algún tiempo atrás de Vélez. La también actriz, modelo y empresaria se refería a las personas que se dedican a crear contenido de bailes para la plataforma. Y es por este motivo que está siendo recriminada en las redes, además que muchos alegan que estaba borracha cuando grabó el clip.

La artista apareció con un corto vestido en color negro, al ritmo de ‘Sal y perrea’ de Sech, y realizó el baile tal cual como se ha viralizado en Tik Tok. Además, al final de la danza, Érika toma un shot de un líquido claro, el cual según ella era solo agua, y no alcohol como muchos han opinado.

“Igual dicen cualquier cosa, igual hablan sin saber nada“

Tras este alboroto que creó su baile, la manabita habló sobre el tema en las stories de su Instagram. Vélez explicó que no estaba borracha cuando decidió postear el contenido. “Lo que ha generado mi Tik Tok, porque alguien cercano me llama y me dice: pero qué ¿estabas con tragos?’. O sea como que realmente hice algo malo”, comenzó explicando la presentadora.

“Y le dije no, ya tengo internet en la casa. Es un shot de agua”, le contestó a la persona que le hizo la llamada, y agregó que el público está atento para criticar sus acciones. “A mí no se me permiten cosas. Hay cosas que si yo las hago, es como qué ¡No puedo creerlo, que ella lo haya hecho! pero mucha gente hace y dice cosas en el medio y es como que ya. Y me da risa que a mí no se me permite. ¿Y por qué no? ¿Por qué tengo que estar tan pendiente de lo que digan de mí?

Entre una media carcajada, continuó explicando que reflexionó acerca de la importancia que le da a los comentarios en su contra. “Me cuestioné el por qué tengo que estar tan pendiente de lo que la gente pueda decir de mí. Si igual dicen cualquier cosa, igual hablan sin saber nada. ¡Y ya!”, concluyó la actriz.

