Caso ‘Big Money’: ‘Don Naza’ pidió nueva fecha para declarar y que se realice vía telemática

Miguel Ángel Miguel Nazareno más conocido como ‘Don Naza’, propietario de ‘Big Money’, debía acudir este viernes a la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su versión libre y voluntaria sobre la supuesta red de captación ilegal de dinero. Pero, no lo hizo. Aunque sí pidió a las autoridades judiciales, mediante su representante legal, una nueva fecha de comparecencia y que ésta diligencia se realice vía telemática.

Por el momento no se conoce si la Fiscalía dictó un nuevo día para la versión de ‘Don Naza’ y si acepta el pedido de que sea por vía telemática.

‘DON NAZA’ RECIBE APOYO POPULAR

‘Don Naza’ no acudió a la Fiscalía en Quito este viernes pero quienes lo apoyan sí se dieron cita en la sede de la institución en Quevedo. Las personas se concentraron en los exteriores del edificio con globos, pancartas y carteles.

El respaldo fue apoyado con consignas como: “Te apoyamos Naza”, “Todos somos Don Naza” y entre otros. Incluso encabezaron una caravana por las calles de Quevedo para apoyar a ‘Don Naza’. En días anteriores también se realizaron marchas.

En días anteriores también se realizaron marchas pacíficas pero en estos eventos se ha observado en imágenes de medios locales que la Fiscalía ha sido resguardada por la Policía.

“‘Don Naza’ gran brigada médica”

Un medio de Los Ríos reseñó que un vehículo recorre las calles de Quevedo para promocionar una “gran brigada médica”. De hecho, en la cuenta de Facebook de ‘Big Money’ se publicó que esté sábado 3 y domingo 4 de julio se efectuará la jornada. Los que respaldan a Nazareno colocaron un banner frente de la Fiscalía.

“‘Don Naza’ es conocido por realizar obra social en los sectores más vulnerables de Quevedo, por lo que ha recibido el respaldo ciudadano”, asegura la web de AlDía.

Caso ‘Big Money’

De acuerdo a lo que se conoce públicamente, ‘Don Naza’ recibía dinero de personas y prometía entregarles el 90% de interés en una semana. Por ahora, las autoridades no han dado con el paradero de Nazareno.

En un comunicado, la Fiscalía informó que no existe boleta de captura contra Nazareno y que se había convocado a rendir versión libre y voluntaria junto con su abogado.

La Fiscalía detalló que la madrugada del 30 de junio allanó tres inmuebles en Quevedo: Comercial Nazareno, que sería el domicilio del militar, Tennis Club Quevedo, donde se captaba el dinero y un tercer inmueble en el que se presume que almacenaba el dinero.

#ACTUALIZACIÓN | #LosRíos: durante el operativo #VerdeFortuna, ejecutado en #Quevedo, se allanaron en total 3 inmuebles, donde se recabaron elementos que contribuirán en investigación de un presunto delito de captación ilegal de dinero. No hubo detenidos. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/IjDs0tgvJH — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 30, 2021

En el operativo, denominado ‘Verde fortuna’, los agentes policiales lograron levantar indicios y elementos como cuadernos, libretas, 12 máquinas contadoras de dinero, cuadernos y registros de ingresos y egresos diarios de ‘Big Money’, recibidoras y recibos con número de RUC y USD 17.165 en efectivo.

Pues, en un comunicado reciente de la Fiscalía se detalló que el acto urgente de allanamiento se ejecutó tras haber recabado información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional en la cual se aseguraría que ‘Big Money’ no está autorizada como plataforma financiera para captar dinero, que no está registrada para cumplir ninguna actividad económica y financiera, no está registrada como persona jurídica y no cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Con la versión de ‘Don Naza’, las autoridades prevén recabar datos que den cuenta de la procedencia del dinero, el giro del negocio, permisos para ejercer la actividad y entre otros.

La captación ilegal de dinero se sanciona en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

