Dayanna Monroy: "Yo no les pido que me protejan, solo les pido que no me persigan"

"Yo no les pido que me protejan, solo les pido que no me persigan", acaba de publicar en su cuenta de Twitter la periodista Dayanna Monroy, tras recibir en su canal televisivo una denuncia en su contra por “revelación ilegal de base de datos”. El fiscal, Javier Pucha Paguay, ha llamado a rendir la versión de la joven periodista, así como, documentos detallados del SRI, Super de Bancos, Compañías, Registrador de la Propiedad y UAFE sobre su patrimonio.

▶️ Ademas de todo, presentan una denuncia en mi contra por “revelación ilegal de base de datos”. El fiscal Javier Pucha Paguay me llama a rendir versión, le pide al SRI, Super de Bancos, Compañías, Registrador de la Propiedad y UAFE que realicen informes sobre mi patrimonio. 1/2 pic.twitter.com/BpYRsr1uLV — DayannaMonroy (@dayannamonroy) February 1, 2021

De acuerdo al documento, la denuncia ha sido colocada por Abdalá Bucaram Ortíz, y en 25 días se deberá entregar la documentación solicitada por el Fiscal Paguay.

Además, se ha solicitado que la periodista Monroy, acuda el próximo 08 de febrero de 2021 a las 14:00 a rendir su versión. Y que el medio de documentación, para el que labora, entregue todas las notas periodísticas en las que se refieren a Jocobo Bucaram Pulley.

La periodista desde el inicio de la pandemia del covid-19 presentó una serie de reportajes que revelaron la comercialización irregular de insumos médicos al Hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Guayaquil. Escándalo que involucró a Daniel Salcedo, amigo de la familia Bucaram. Un informe de la Contraloría reveló que Salcedo gestionó la venta de 4000 bolsas para cadáveres a 144 dólares cada una, con un sobreprecio de 1.311%. Los reportajes narran el vínculo que tendría Salcedo con otro integrante de la familia Bucaram: Dalo Bucaram, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Apoyo en redes:

Hasta el momento, la periodista que descubrió el sobreprecio de los insumos médicos, cuenta con el apoyo de colegas de otros medios, así como, de centenares de ciudadanos que piden le brinden protección:

"Pero… ¿Qué es esto? recibe una amenaza clarísima, y en lugar de recibir protección… ¡¿La investigan?! Mi solidaridad, Dayanna. Esto no tiene ningún sentido", publicó María Cecilia Largacha, periodista.

¿@FiscaliaEcuador se está prestando para esto? El periodismo investigativo peligra. https://t.co/HgGtEp5veF — Carlos Sacoto (@CarlosSacoto7) February 1, 2021

Mi solidaridad con @dayannamonroy

Este país es una historia que acaba mal — Tomás Ciuffardi (@tomasciuffardi) February 1, 2021