Abdalá Bucaram reacciona a las acusaciones en su contra por el caso de Efraín Ruales

La noticias de la muerte del presentador ecuatoriano Efraín Ruales dejó en shock a Ecuador. El joven de 36 años perdió la vida tras ser víctima de sicariato, 4 balazos acabaron con su existencia la mañana del 27 de enero de 2021 en el norte de Guayaquil. Tras la lamentable noticia varias fueron las tendencias que se tomaron las redes, una de ella fue Bucaram. El exmandatario ecuatoriano reaccionó ante las acusaciones.

Se rumoraba que el presentador debía ir a declarar ese fatídico miércoles, pero la Fiscalía lo desmintió y aseguró que no había ninguna diligencia pendiente a lo que el expresidente respondió. "Debo felicitar a la Fiscalía por aclarar públicamente que el montaje del Gobierno era falso, pues el joven Efraín Ruales no estaba involucrado, ni citado por ninguna Fiscalía a rendir ninguna declaración", escribió en su cuenta de Twitter. Luego, por el mismo medio anunció una transmisión en vivo.

Durante su intervención hace referencia a varios cuestionamientos en contra su familia tras el asesinato del joven presentador. "Pero ustedes no se han preguntado porque meterse con un pobre chico, cuando si yo podría matar a alguien es a Fidel Egas, un pedófilo que financio el golpe de Estado… No se han preguntado que el señor David Reinoso se burló de mi hijo en varios programas de televisión, no sería mejor matarlo a él. Y Dayana Monroy que por 8 meses difamando a mi familia".

Negó las acusaciones."Por qué hacerle daño a un chico que ha trabajado hasta con mi hija política que nunca ha hablado de nosotros y no tiene nada que ver con nosotros ¡ES ESTÚPIDO!"

AL AIRE Agradecidos con Facebook por dejarnos nuevamente transmitir mi intervención después de tener casi 800 mil personas alcanzadas y reproducciones en el otro vídeo en vivo que de forma "extraña" lo dieron de baja. Publicado por Abdalá Bucaram Ortiz página oficial. en Miércoles, 27 de enero de 2021

