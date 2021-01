Marcelo Cabrera: “Propongo una política con experiencia y de cercanía con la provincia dentro de la Asamblea”

Un total de 90 candidatos pertenecientes a 15 organizaciones políticas y tres alianzas, buscan un curul en la Asamblea Nacional por Azuay, dentro de las elecciones generales del próximo 07 de febrero de 2021.

Uno de los candidatos es el ingeniero Marcelo Cabrera, quien fuera dos veces prefecto de Azuay y dos veces alcalde de Cuenca. En más de 18 meses se ha mantenido retirado de la política, decidiendo aceptar su postulación para a la política y trabajar en beneficio de la provincia, bajo la bandera de alianza “AZUAY PRIMERO” de las listas 82-62, “Igualdad” y “Participa, democracia radical”.

Para Cabrera, sus propuestas son claras y encaminadas al beneficio de la provincia y abordando varias áreas. Diario Metro Ecuador, conversó a fondo con el ex Alcalde de Cuenca y conocimos su enfoque en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, tras las elecciones del próximo 07 de febrero de 2021.

“Decidí ser candidato con el apoyo de la familia, como siempre ha sido, porque creo que es hora de un cambio, trabajando para conseguir un verdadero modelo de descentralización y de cercanía con la gente, dijo Cabrera.

¿A favor o en contra de la Consulta Popular?

Mi posición respecto del tema de la defensa del agua es conocida por Cuenca, en el año 2018 impulsé un Amicus Curiae en ‘favor del agua y en contra de la minería metálica en fuentes de recarga hídrica”, que además ganamos; así mismo junto al Concejo Cantonal resolvimos de manera unánime declarar mediante resolución vigente a Cuenca, libre de minería en los páramos, “los antecedentes están claros”: tenemos que respaldar el tema y como Alianza Azuay Primero, proponemos e impulsamos el “Si” por la Consulta Popular por el Agua.

“Por mi formación y conocimiento del manejo y funcionamiento de nuestros humedales, votaré contundentemente por el ‘Si’; el agua de Cuenca sí tiene quien la defienda".

Experiencia para la Asamblea:

Con 70 años de edad, Cabrera, se inició en la política como Prefecto del Azuay, teniendo la aceptación de la ciudadanía, siendo elegido al cargo por dos ocasiones consecutivas en los años; 1996 y 2000, por el partido Democracia Popular. En las elecciones del 2004 Cabrera se convirtió en Alcalde de Cuenca para el periodo 2005-2009 en esta ocasión por Izquierda Democrática, siendo reelecto para esta misma dignidad dentro para el período 2014-2019 con el movimiento que fundó “Igualdad”.

“La gente me conoce y sabe que soy un hombre de territorio, y esa seguirá siendo mi bandera. El acercamiento con los jóvenes, los hombres y las mujeres trabajadoras de Cuenca son parte de clave, lo que me permitirá tener la fotografía clara de lo que la provincia necesita”, agregó el candidato.

Ustedes guambras son el presente y el futuro. Hoy estamos aquí para escucharles y darles a conocer que trabajamos anticipadamente en acciones concretas pensadas en el empleo y estudio. #AzuayPrimero 🔴🔵 pic.twitter.com/6gj1xSZPNa — Marcelo Cabrera P. (@MarceloHCabrera) January 11, 2021

Legislar y fiscalizar:

Para el candidato de la Alianza Azuay Primero, legislar y fiscalizar será su trabajo esencial, y uno de ellos está enfocado a vigilar que los recursos para todos los cantones de la provincia lleguen a tiempo y con equidad, eso permitirá que proyectos importantes como el ingreso Sur de Cuenca o la nueva Circunvalación se hagan realidad mediante el financiamiento estatal, “para ello, al ser parte de quienes aprueban y fiscalizan el presupuesto general del Estado, exigiremos que existan las asignaciones presupuestarias para la provincia, fundamentalmente en la parte vial, que lamentablemente estamos retrasados relación con otras provincias del país”, agregó el candidato.

Región

El ex alcalde de Cuenca, comentó que al tratarse de temas nacionales, exigirá y buscará que los Asambleístas del Azuay lleven una sola posición, en lo que tenga que ver con la provincia, y además, buscará crear un bloque legislativo que defienda a toda la región austral conformada por Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora, El Oro, provincias olvidadas que merecen un mejor trato. Un bloque de defensa de la región es mi compromiso también.

Leyes

" Leyes existen, habrá que reformar varias, pero lo importante es fiscalizar el cumplimiento de todas estas”, puntualizó Cabrera, quién dijo además, que se deben mejorar las condiciones de los trabajadores y los jóvenes trabajando con ellos en territorio mediante talleres para encontrar modalidades laborales flexibles que garanticen tener empleo; la Ley de extinción de dominio debe ser aprobada, pero existen temas fundamentales a ser ampliamente analizados, como el ingreso de los jóvenes a las universidades, la elección democrática de docentes dentro de la Universidad, “creo que es necesario contar con un propedéutico para nivelar a los estudiantes, por ello, buscaré que se lleven adelante reformas a la Ley de Educación Superior”.

Se debe contar con el fondo nacional de salud, que sirva no solo para mitigar los impactos de pandemias como la que hoy enfrentamos que han dejado deudas eternas en las familias a más de la perdida de sus seres queridos, sino también para llevar adelante proyectos, que hasta ahora no se ejecutan para contar con establecimientos de salud en zonas olvidadas por el Estado.

Marcelo Cabrera, quien busca ser Asambleísta por Azuay, también ha recalcado que su apoyo a los jóvenes siempre será también parte de su trabajo, pues son el presente y futuro de la patria, por ello, y que tengan oportunidades de trabajo. “Que los jóvenes tengan oportunidades, será también mi prioridad”, finalizó.

Redes Sociales

Sobre su campaña en redes sociales, Cabrera, comenta que las ha utilizado y ahora más con la ayuda de su hijo en casa, en especial nuevas como Tik tok, con las que su mensaje puede llegar mejor a los jóvenes, con audio e imágenes, como el ultimo por año nuevo, que se volvió tendencia.

“Al inicio no pensé que aquel video tendría tanto éxito. Si me preguntan si lo volvería hacer, mi respuesta es ‘sí’, siempre y cuando no caiga en la ridiculez de ciertos candidatos”, puntualizó Cabrera.

Porque a pesar de los duros momentos, nunca debemos perder la alegría y el buen humor. A seguir cuidándonos y también a nuestras familias, ya vendrán tiempos mejores. Feliz 2021 para todos.#NoSeránBuchiplumas #Cuenca pic.twitter.com/g841CC8Jy5 — Marcelo Cabrera P. (@MarceloHCabrera) December 28, 2020

En lo familiar

El ahora candidato a la Asamblea Nacional, comentó a METRO que tras su pausa en la política luego de no alcanzar la Alcaldía de Cuenca, compartió más tiempo con la familia, y después de forma virtual pues por medidas de precaución por la pandemia, tomó todas la precauciones para gozar de salud.

Para finalizar, Cabrera, envió un mensaje esperanzador y motivador a los azuayos y ecuatorianos:

“Continúen cuidando de su salud y no pierdan las esperanzas, muy pronto saldremos de esta dura situación”.

