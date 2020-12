"Me cuidás a mi ángel": revelan último audio de Maradona y el pedido que hizo ¿Anunció su muerte?

Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona se reveló el último audio que envió a Mario Baudry, actual pareja de su ex y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda. En sus palabras le hizo un pedido especial sobre el pequeño Diego Fernando y además pareciera que el ídolo anunció su muerte.

"Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho", dice 'El Diez' en el audio que fue revelado por el periodista Luis Ventura, el programa 'Secretos Verdaderos' del canal argentino América TV.

Además, el astro hizo un pedido especial a Baudry: "De paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", cerró en el audio fue reproducido este sábado.

[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

En el audio, 'El Pelusa' da la impresión que se estuviera despidiendo; como si hubiese sabido que iba a morir.

El abogado de una de las enfermeras que atendió a Diego en los diez días anteriores a su muerte contó que el ídolo sufrió una caída y un golpe en la cabeza del lado contrario al que se había operado, pero que no fue atendido.

"Se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento. Tuvo un golpe, se cayó y se golpeó y tampoco lo llevaron a un hospital a hacerse una resonancia o una tomografía", dijo Rodolfo Baqué al canal TN.

Por otro lado, Leopoldo Luque, el médico de Diego se presentó a declarar este lunes de forma espontánea en la fiscalía de San Isidro, luego de que el domingo su consultorio y casa fueran registrados por orden de la Justicia y tras asegurar que hizo "lo mejor" que se pudo por el exfutbolista.

