Dalma Maradona finalmente rompe el silencio tras la muerte de Diego y causa profundo dolor

Dalma Maradona rompe el silencio tras la muerte de su padre, este viernes 27 de noviembre. Después de 48 horas de la lamentable noticia, la hija de Diego Armando Maradona decidió hablar. Ya con su padre enterrado en un cementerio privado de Bella Vista, ella usó las redes sociales para expresar su sentir. “No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos”, señala entre líneas que acompañan una emotiva foto.

El silencio de Dalma se acabó con la imagen que publicó en su Instagram, la cual causó dolor y nostalgia. Su foto muestra a La Peluza de la época de Nápoles, equipo de Italia. Él se encuentra apoyado en una pelota con su hija cerca llevando una flor en sus manos. La pequeña en ese entonces tenía menos de dos años.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no… ¡Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!", empieza su mensaje.

Dalma Maradona y Diego - Su foto de recuerdo para despedirse

"Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru (su madre) y tu pompón preferido(su hermana). ¡PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando 'Y COMO ES ÉL' para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos!", continuó.

Dalma es la hija mayor de Diego y Claudia Villafañe, casada con Andrés Calderelli. Sus palabras incluyeron todo un dolor y amor reflejado de lo que él era para ella y su familia. Por eso dice que cuando su nieta pida hablar con él, ella le contará sobre quién fue él.

"Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor, ¡Volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto!", concluyó.

