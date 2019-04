Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, dice que la vida del "verdadero presidente" de Venezuela corre peligro

Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, dijo que la vida del "verdadero presidente" de Venezuela corre "peligro". Desde la capital de Florida insistió en que no hay "vuelta atrás" en la lucha por la libertad.

Rosales está en de gira por Estados Unidos. En su visita al país ha sido recibida por el presidente Donald Trump, la primera dama Melania y otras autoridades. Mientras que ayer visitó al gobernador de Florida, Ron DeSantis; su esposa, Cassey, y la vicegobernadora, Jeanette Núñez.

Al respecto, DeSantis sí se refirió a la posibilidad de que Guaidó sea arrestado y dijo que sería "un grandísimo error". Ante esto aseguró que ha hablado con Trump y está seguro que tendría consecuencias. De su lado, Rosales dijo que si su esposo es detenido "sería un golpe de Estado directo".

En una comparecencia ante la prensa en la sede de la gobernación, Rosales dio las gracias a la comunidad internacional por su apoyo y solidaridad. También se refirió a la situación actual en Venezuela, "donde no hay luz, no hay agua y no hay medicinas".