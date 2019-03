Dayanara Peralta quedó segunda en la final de Viña del mar frente a sus rivales de Perú, ganadora, y Chile. A pesar de sus excelentes puntajes la ecuatoriana no pudo conquistar al monstruo de la Quinta Vergara.

Los padres de Dayanara reaccionaron al segundo lugar que logro su hija en Viña del Mar

A los ecuatorianos si nos perjudicaron, ellos indicaron que recibieron quejas porque muchos no han podido votar. Incluso señalaron que con Perú ya se registraba una puntuación.

La reacción de Jonathan Estrada tras clasificación de Dayanara Peralta en Viña del Mar

No se hicieron bien las cosas. Espero que con esta misma unión se reciba a Dayanara. Ustedes lo vieron, todos lo vimos, yo creo que sí hubo fraude.

Hermano de Dayanara

Por supuesto, hicieron muchas cosas que no debían haber hecho. Demostraron que ella es la ganadora. Espero que mi hermana se sienta feliz, por que no se va derrumbar el mundo por no ganar en Viña, para mi ella es mi ganadora.











