View this post on Instagram

Mi querida @dayanaraoficial te abrazo y te envío todo el cariño del mundo en este día tan especial. Tu primera noche de competencia en @elfestivaldevina disfrutatelo! Ecuador te quiere y te apoya❣️, estamos contigo!! Haz retumbar la Quinta Vergara con tu brillo y talento 🌟Fanmilia hagamos sentir en las redes sociales nuestro cariño a nuestra hermana, que Chile y el mundo entero sienta nuestra unión ❣️somos un país que tiene mucho para dar, y hoy lo demostraremos una vez más! Dios te acompañe flaca, dale con todo que desde ya eres nuestra ganadora 😘❣️🇪🇨 #girlpower #ecuador #viñadelmar2019 #somosDayanara ❣️🌟