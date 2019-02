Dayanara Peralta obtuvo uno de los puntajes más altos en Viña del Mar

View this post on Instagram

No sé cómo explicarles lo que ayer sentía mi corazón, antes de salir me temblaba el alma con esa hambre de querer salir a cantar con todas mis fuerzas y con el corazón. Gracias a mi padre, a mi madre y hermanos por ser inspiración principal en mi vida, por enseñarme desde muy pequeña que todo en esta vida se consigue trabajando con sudor y lágrimas, a toda mi familia, gracias por ser lo primero que pienso antes de salir a cantar LOS AMO CON MI VIDA . Al amor de mi vida y cabeza principal de este pequeño equipo que amo llamar mi familia @estradaproducciones ❤️💪 Gracias por confiar en mi, en mis ganas por hacer esto, que hace que me hierva la sangre, te amo mi amor @jonathanpeb Gracias por escribir esta letra, que hace que vibre mi corazón, gracias por estar conmigo desde traerme un ramo de flores gigante ayer para verme sonreír, hasta aconsejarme y ponerme un aceite con tanta humildad para que todo se vea perfecto en mi. Gracias al equipo que fue parte de la producción de esta canción, que me llega a las entrañas por qué es una realidad de muchas mujeres, por darle el sonido y poner todo el amor @yosoydavidkam @blastyoficial @dariochicaen @funmusicec Mi Ecuador ayer fue una gran noche, un gran INICIO, pero sobre todo, demostramos que aquí en la Quinta Vergara no únicamente estoy parada yo, demostramos que aquí está compitiendo ECUADOR, todo mi país que ayer se unió para darme su voto desde la app, de verdad GRACIAS por todo ese apoyo, respeto y por todas sus oraciones . Quiero agradecerle a mi querida @ornella.lebed gracias por tu hermoso diseño, acá ha sido la sensación quieren comprármelo pero me lo llevo para Ecuador intacto 😂😍 Gracias !! Mi querida @mimiamorettishoes gracias por diseñarme esos zapatos maravillosos que ayer me dieron esa seguridad para dar cada paso en el escenario, únicos y exclusivos para mi 🌟 Mi @joyitasamano gracias infinitas por tus accesorios fueron tan cual los soñé para este outfit !! Querido @phabloec gracias por plasmar con MAGIA cada fotografía de lo que estoy viviendo . Los amo mi país, el miércoles tenemos una segunda batalla 🇪🇨💪❤️ Dejaré mi vida, mi alma y mi corazón . Gracias DIOS por esta OPORTUNIDAD 🙏