Quito: Hombre intenta arrollar a un agente de tránsito pero conductores lo impiden

Este lunes 18 de febrero se hizo viral un video donde se evidencia una agresión a un agente de tránsito. El hecho ocurrió en la avenida 6 de diciembre y Granados, norte de Quito. Esta vez, conductores que se encontraban en la vía impidieron que el hombre arrolle al agente.

En ese momento, dos autos bloquean el paso del vehículo que intentaba escapar. En ese momento el agente agredido desciende el capó del vehículo y abre la puerta del conductor. Más agentes de tránsito llegaron al lugar y lograron quitarle la llave y lo sacaron del auto.

En el video se evidencia que el hombre forcejea con la autoridad unos segundos, por lo que otros uniformados se acercan, lo retienen y lo llevan a una acera de la avenida 6 de diciembre para colocarle las esposas.

En el video se escucha a varias personas que lo increpan por la actitud frente al agente de tránsito, ya que el uniformado agredido lucía agitado y afectado por la agresión.

El uniformado le dice a una persona que "desde la Eloy Alfaro hasta acá me está arrastrando", y otros testigos le preguntaron que por qué le detuvo: "No tiene licencia, no tiene matrícula, no tiene ni placas", dijo el agente.