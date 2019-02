Quito: Joven relata cómo sufrió acoso sexual en el Metrobus

María Grazia es una joven de 23 años y estudiante universitaria. Ella fue víctima de acoso sexual dentro de unidad del sistema Metrobus de Quito y contó los hechos a METRO ECUADOR.

A las 09:00 de este 5 de febrero de 2019, María Grazia iba a su universidad. Su novio la acompañó desde Carcelén, norte de la ciudad, hasta la parada San Gabriel del Metrobus. Allí, ella abordó la unidad que la trasladaría hasta la estación Seminario Mayor.

En la unidad de transporte público había gran afluencia de pasajeros, por lo que la joven no logró conseguir un asiento y decidió viajar a su destino de pie.

"Casi al aproximarnos a la parada San Gabriel me di cuenta que mi nalga estaba mojada. Al voltear la mirada me di cuenta que un hombre me estaba rozando su miembro viril", relató María Grazia.

Al darse cuenta, María Grazia dijo que quedó en 'shock' porque nunca imaginó que a ella sería víctima de acoso. "Este hombre se estaba tocando su miembro viril de una manera enferma".

"Cuando comencé a gritar de la impresión y del miedo, casualmente se abrieron las puertas de la unidad de transporte. En ese momento, este sujeto aprovechó la oportunidad para cogerme la nalga y además me dio un beso en la mejilla. Me quedé perpleja de esta situación porque la gente no hizo nada", manifestó indignada.

La reacción de María Grazia, en ese momento, fue abandonar la unidad de transporte corriendo. Luego llamó a su padre destrozada en llanto. "No conforme con lo que hizo este tipo, también me comenzó a seguir. Cuando me di cuenta salí corriendo, porque pensé que quería violarme, hasta que lo perdí", contó.

Reacciones en redes

Después de sufrir este acoso, la joven estudiante llegó hasta su universidad asustada por lo sucedido. Llamó a su novio para contarle el mal rato que pasó sin parar de llorar.

Por otro lado, el padre deMaría Grazia compartió un tuit que generó cientos de reacciones. "¿Hasta cuándo el acoso en el transporte público de Quito? Mi hija, que viajaba en un bus del corredor central-norte, acaba de presenciar a un degenerado masturbándose frente a ella.. Y nadie hizo algo! Nuestra sociedad no reacciona ¿Y los controles? Ya basta! Qué indignación!", escribió Fabricio Vela.

Este mensaje provocó que la Unidad Patronato Municipal San José le respondiera vía Twitter. Solicitaron más detalles del caso e información de la víctima. "Los reportes son importantes porque nos permiten actuar al momento", escribieron.

María Grazia está resignada

"Una chica del Patronato San José se comunicó conmigo para decirme que puedo denunciar y ofrecerme ayuda psicológica, la cual acepté", agradeció.

Sin embargo, la joven no está segura si quiere emprender una denuncia.

"Tengo miedo porque realmente no sé si es que denuncio el caso, tenga un resultado favorable. Las leyes de este país no te respaldan como deberían ser ¿Si lo denuncio de qué me sirve? Seguro no le meten preso y va a seguir haciendo lo que a mi a otras chicas" , lamentó.

